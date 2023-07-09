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一分鐘看加州╱南加小鎮麥加 椰棗聞名全美

記者啟鉻╱河濱報導
準備銷售的椰棗。（椰棗農場官網）
準備銷售的椰棗。（椰棗農場官網）

麥加（Mecca ）是西亞國家沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）的著名宗教城市，在南加內陸也有一個同名的麥加小鎮。不過，位於河濱縣的小鎮麥加是縣屬地，人口近萬人。除了小鎮與麥加城同名外，這裡還種植大量椰棗樹，同樣也是沙烏地阿拉伯的特產。

影音來源：記者啟鉻

南加內陸麥加小鎮與沙烏地阿拉伯相距甚遠，原本這裡並沒有椰棗種植業，那麼椰棗樹是怎麼到達內陸地區呢？內陸麥加小鎮位於鹽湖沙頓海（Salton Sea )附近，屬於科奇拉谷地區（Coachella Valley)，當地氣候、土壤條件及豐富地下水，提供了椰棗種植優勢。

樹上結了很多椰棗果實。（記者啟鉻╱攝影）
樹上結了很多椰棗果實。（記者啟鉻╱攝影）

1904年，被譽為加州椰棗產業之父的約翰遜（Bernard G. Johnson），在內陸麥加小鎮附近建立了聯邦農業部的一個實驗站，他研究這裡的沙漠氣候和椰棗樹生長環境，並詳細記錄了他在1890年代受農業部安排，外訪從阿爾及利亞（Algeria）、突尼斯（Tunisia）、埃及（Egypt）和伊拉克（Iraq）等地帶回的六個椰棗品種，實驗在內陸培育種植情況。

這裡盛產椰棗全美聞名。（記者啟鉻╱攝影）
這裡盛產椰棗全美聞名。（記者啟鉻╱攝影）

因為科羅拉多河大洪水湧入而形成了沙頓海，約翰遜的椰棗種植實驗園區也受到影響，水位上漲迫使他將在麥加小鎮附近的實驗園區，搬遷到了印第歐市（Indio）以西。為了繼續實驗找到最適合內陸種植的椰棗，他還特意從阿爾及利亞和伊拉克進口了另一個椰棗品種Deglet Noor繼續培育。通過他的努力，內陸麥加小鎮及整個科奇拉谷地區，成為全美唯一椰棗種植區，椰棗產業的蓬勃發展使後人將約翰遜譽為加州椰棗產業之父。

內陸麥加小鎮椰棗種植園。（記者啟鉻╱攝影）
內陸麥加小鎮椰棗種植園。（記者啟鉻╱攝影）

由於內陸麥加小鎮，與沙特阿拉伯的麥加城同名，人們到內陸品嚐椰棗時，很容易記住這個小鎮名字。如今這裡到處可以看到高大椰棗樹。除了麥加小鎮，其它科奇拉谷多個城市也都種植椰棗。每年2月間，河濱縣都會舉辦博覽會和全國椰棗節（National Date Festival ）。

沙烏地阿拉伯 加州 南加

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