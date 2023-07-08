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北加三谷3城市 亞裔人口十年來快速增長

編譯組╱綜合報導
加州發展最快城市居民大部分是亞裔。 （美聯社）
加州發展最快城市居民大部分是亞裔。 （美聯社）

亞裔人口在美國各地不斷增長，而灣區三谷（Tri-Valley）地區有三個城市的亞裔社區增長驚人，人口普查數據的分析顯示分別為都布林（Dublin）、布利桑頓（Pleasanton）和聖拉蒙（San Ramon）。 

都布林是加州整體增長最快的城市，其亞裔人口正在推動這一增長。根據人口普查數據，在過去十年中，這個郊區城市的亞裔人口從2010年的約1萬2000人增長到2020年的近3萬9000人，增長了219%。三谷地區另外兩個城市布利桑頓和聖拉蒙的亞裔人口在同一時期內分別增長了94%和68%。

都布林的城市歴史學家敏尼爾（Steve Minniear）說，三谷地區有大量新居民湧入，目的是為尋求更好的住房機會和學區。

他說：「許多人來到這裡時是年輕家庭，然後意識到他們將有更多的孩子，孩子們將長大，或者他們希望他們的父母和他們一起生活，因此，他們正在尋找更大的房子：三室、四室。而都布林、布利桑頓和利佛摩（Livermore），這些地區在某種程度上更有可能會有這些住房選擇出現。」

都布林總人口的56%被認定為亞裔，2021年的估計顯示，該市現在是一個亞裔占多數的城市。聖拉蒙亞裔幾乎占多數，為49.7%。在布利桑頓，亞裔居民在2021年占總人口的40%多一點。數據顯示，印度和華裔社區在三谷地區的亞裔人口中占大多數。在都布林，超過四分之一的人口被認定為印度人，約有1萬9600人；有近14%，約9900人被認定為華人。

除了是兩個最大的族裔群體外，三谷地區的印度和華裔社區也是近年來增長最快的亞裔人口。在整個三谷地區，與2016年相比，2021年的印度人增加了2萬人，華人增加了1萬人。

然而並不是所有在該地區的亞裔群體在這一時期都有增加，數據顯示，從2016年到2021年，該地區的日本人、菲律賓人、泰國人、蒙古人和越南人社區的人口都有所下降。

亞裔 印度 人口普查

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