平權法遭否決後 禁大學傳承入學呼聲再起

加州許多大學實施「傳承入學」制，優先錄校友和主要捐款人子女，史丹福大學是其中之一。（Getty Images）

在美國最高法院上周裁定禁止大學招生採用平權法（affirmative action）後，加州反對「傳承入學」制（legacy admissions）的呼聲再度出現。

「傳承入學」是高等學府一項優先考慮錄取校友子女的優待措施。2019年，加州眾議員丁右立（Phil Ting）曾提出法案禁止這種制度，但未能獲得議會通過。鑑於美國最高法院宣布平權法違憲，丁右立表示，現在應該是重新審視這項制度的時候。

丁右立說：「如果大家關心建立一個公平競爭的環境，傳承入學制就不應該存在。」

丁右立指出，自2019年美國「校隊藍調」（Varsity Blues）大學入學醜聞案爆發以來，已有超過50名家長被指控行賄大學教練和官員，以換取子女的入學資格。他表示，很明顯，富裕家庭可以透過很多方法，讓自己的子女進入名校。

在法案被否決後，丁右立要求加州大學 每年必須提交學生入學報告。報告顯示，多所大學錄取了大量校友和捐款人的子女。例如，史丹福大學 去年秋季有近15%的新生是透過「傳承」制度入學的，聖他克拉拉大學高達18%。因此，丁右立認為，有必要對此採取行動。

除了史丹福和聖他克拉拉大學，南加大 （USC）、沛普丹大學（Pepperdine University）和先鋒大學（Vanguard University）過去四年裡也錄取了許多與校友和主要捐款人有關係的學生。不過，在加州所有私立大學生中，只有南加大、沛普丹和先鋒坦承，他們錄取了一些並未符合其最低入學標準的學生。

數據顯示，史丹福大學2019年秋季班有17.8%的新生是校友或捐款人子女，2022年秋季班有14.9%。南加大2019年秋季班有16%的新生是校友或捐款人子女，2022年秋季班有14%。

不過，大部分加州私立大學並沒有給予校友和捐款人子女優惠入學的待遇，包括舊金山大學（University of San Francisco）、加州理工學院（CalTech）、羅耀拉瑪麗蒙特大學（Loyola Marymount University）和米爾斯學院（Mills College）。