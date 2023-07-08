氣候變遷影響大 北加中加山火50年增加500%

最新研究發現，過去40年間，加州山火次數增加500%。圖為2022年7月的McKinney山火。（美聯社）

刊登在2023年6月號「國家科學院院刊」（PNAS）的論文指出，由於人為因素導致的氣候變遷，使得北加與中加的山火 次數，在1971年至2021年間增加了500%。

他們的研究也發現，正因為人類在過去40年間製造了那麼多的溫室氣體，加州 山火焚毀的面積才會增加172%。如果人類再繼續使用化石燃料、濫砍山林，2050年時北加與中加遭到焚毀的土地面積還會比現在多上50%。

研究列出了加州焚毀面積最多的十大山火，其中竟然有五起發生在2020年，八起發生在2017年後，顯示除了加州山火的頻率變高，火勢也更凶猛。清單如下：

1. 2020年的August Complex

2. 2021年的Dixie

3. 2018年的Mendocino Complex

4. 2020年的SCU Lightning Complex

5. 2020年的Creek

6. 2020年的LNU Lightning Complex

7. 2020年的North Complex

8. 1889年的Santiago Canyon

9. 2017年的Thomas

10.2003年的Cedar

August Complex山火燒毀面積超過100萬英畝，隔年的Dixie山火燒了90萬英畝，前十名合計燒掉480萬英畝，顯示加州山火威脅之大，如果再不減少溫室氣體排放量，乾旱、高溫 的頻率將越來越高，山火自然更容易發生。唯一的解答是減少CO2等溫室氣體的排放量，才能減緩極端高溫所引發的野火。