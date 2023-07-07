蘭卡斯特女子搶劫遭摔壓 2警已調離原職

蘭卡斯特疑似搶劫的女子遭到警方壓制並且上銬，左方員警的膝蓋壓在女子背上。（取自KTLA）

洛杉磯 縣蘭卡斯特（Lancaster）6月底發生員警逮捕疑犯時，可能不當使用暴力的案件。洛杉磯縣警局（LASD）局長盧納（Robert Luna）本周正式回應，並公開員警隨身錄影機（bodycam）的全程錄影。他強調LASD每個人都要尊重人權，違反執勤原則的人將遭處分，當事的兩名警察 已經調離原職，等候行政調查。

該女為非裔 ，此事件已引起非裔人士高度關注，不滿情緒醞釀中。

盧納的聲明指出，每個員警都應該對民眾保持尊重的態度，不守規定的人必將受到處分，為了回應鄰里的訴求，LASD因此公開隨身錄影機的全部畫面，供外界檢視6月24日發生在West Avenue K-4的事件過程。

聲明表示，因為商場報案說發生搶劫，因此兩名員警抵達現場，當員警試圖約束這對男女時，男子雖然配合上銬，但是女子卻拿出手機錄影存證，員警上前制止錄影時，雙方發生口角、拉扯。

員警的錄影畫面則顯示，女子被壓制後仍然不斷抵抗、並且持續錄影，一度大喊「你不能碰我」。員警說了「停，不然妳的臉會挨揍」後，女子說「你敢打我就會被告」，然後就是一團混亂，包括警察使用胡椒噴霧，並將她壓倒在地，最後才將女子上了手銬。畫面顯示，員警的膝蓋是抵在背部。

洛縣警局所說的內部調查將重新審視逮捕過程，不論是員警的隨身錄影機，商場的監視錄影器，與民眾提供的錄影都會包括在內。經過客觀的審視後，LASD才能判定執法是否過當。LASD承諾，他們非常重視執法過程中的肢體衝突，並且將還原全部事實。