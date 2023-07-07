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減少空汙 卡車引擎碳排變嚴

編譯吳日君╱綜合報導
卡車數量僅佔加州道路車輛的7%，但其排放了80%的柴油機煙霧與70%氮氧化物。加州與引擎製造商簽署協議，減少卡車造成的空氣污染。(Getty Images)
卡車數量僅佔加州道路車輛的7%，但其排放了80%的柴油機煙霧與70%氮氧化物。加州與引擎製造商簽署協議，減少卡車造成的空氣污染。(Getty Images)

加州空氣監管機構與主要卡車引擎製造商6日宣布達成協議，鎖定加州針對卡車的嚴格排放標準，其中包括至2036年禁止銷售新柴油大型卡車的規定。

專家表示，若川普再次當選總統或美國最高法院作出不利裁決，協議是加州保護潔淨空氣法規不被撤銷的方式。協議還為汽車產業裝配線設定一致目標，以適應總統選舉與聯邦法院裁決、其可能導致環境法規發生重大且高昂成本等變動。

此外，根據協議，加州將稍放寬一項排放規定，對卡車引擎的氮氧化物汙染採用聯邦標準、而非加州標準。環保組織表示，他們需要更多研究細節，但總體上支持協議。

近年來，加州空氣委員會通過越來越嚴格的卡車規定，以減少煙霧與溫室效應。加州約有180萬輛卡車，包括大型卡車、送貨車、垃圾車與在港口運輸集裝的拖運卡車等。

這些卡車數量僅佔加州道路車輛的7%，但其排放了80%的柴油機煙霧與70%氮氧化物。柴油車所排放氣體含有40多種致癌物質，可導致居住在高速公路與港口附近的民眾罹患氣喘、心臟病與其他疾病風險升高。

今年4月，空氣委員會批准全國首例規定，至2036年禁止在全州範圍內銷售新型柴油大型卡車，這是加州緩慢卻穩定逐步淘汰化石燃料的最新動作。法規獲得紐森的支持。加州至2035年禁止銷售任何新汽油汽車。歐盟、中國、日本、加拿大、以色列與其他國家也採取類似規定，作為因應氣候變化的一種方式。

加州今年4月有關卡車運輸規定，還要求加州擁有超過50輛卡車的公司，至2042年將其卡車車隊轉換為零排放車輛。

加州 心臟病 紐森

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