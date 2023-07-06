「歡樂滿屋」取景郵區 房價跌幅冠加州
根據房地產網站「Zillow」最新數據，灣區房市已自過去一年低迷復甦。然而，舊金山地區一個郵遞區號的房價跌幅超過加州其他任何一個郵遞區號。舊金山郵遞區號94115房價年度同比下跌18.3%、過去6個月下跌9.8%、上個月下跌2.4%。
郵遞區號94115房價趨勢與舊金山市其他地區與鄰近郵遞區號相似，具有房價高與靠近市中心的特點。包括太平洋高地（Pacific Heights）、下太平洋高地（Lower Pacific Heights）、Anza Vista、日本城（Japantown）以及部分Presidio Heights，房屋自價值數百萬元的獨棟住宅、到售價70萬元的1000平方呎以下的一房公寓都有。
這個街區位在市中心，公共交通便捷，步行可到許多餐廳、酒吧與商店，這裡也是暢銷影集「歡樂滿屋」（Full House）片頭的維多利亞風格建築所在地。該建築經過全面整修、2020年底以535萬元價格出售。
房地產經紀人指出，這個社區有年輕家庭、夫婦、單身人士與一些長期住戶。部分房屋是由孩子在該地區就學的家長購買，舊金山大學就在附近。導致該地區房價下跌的一個主因，是庫存大幅下跌與庫存實際售出情況。
「Zillow」分析2022年11月至2023年5月的房價變化，加州過去6個月房價跌幅最大的前10個郵政編碼，還包括佛利蒙郵遞區號94555跌幅7.9%；巴洛阿圖郵遞區號94306跌幅7.5%；舊金山郵遞區號94118與94110，跌幅皆為7.1%。洛杉磯郵遞區號90032與90018，跌幅分別為7.1%與6.9%。屋崙郵遞區號94609跌幅6.9%。
貸款利率去年開始飆漲之後，灣區房市整體放緩，上市房屋賣家減少、買家選擇更加謹慎，庫存觸及至少20年來的最低水平。Zillow資深經濟學家塔克（Jeff Tucker）表示，舊金山都會區是去年全國房價跌幅最大地區之一，貸款利率上升導致買家的可負擔能力突破臨界點。利率上升與銷售情況惡化，也讓潛在賣家卻步，新掛牌房源大幅減少、降幅為全國最大。
塔克指出，今年春天情勢開始逆轉，特別是在灣區外圍郊區。但是，逆轉尚未真正擴及舊金山市。在都會區的20個大城市中，舊金山是唯一出現這個情況的城市，每月房價持續下跌。房價持續疲軟有多個可能原因，特別與遠距工作持續有關。
根據「Multiple Listing Services」數據，舊金山下太平洋高地地區2022年有93筆房產售出，最高售價為525萬元、售價中位數為145萬。2023年僅有29筆交易，最高售價450萬元、售價中位數為125萬元。
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