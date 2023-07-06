「歡樂滿屋」取景郵區 房價跌幅冠加州

影集「歡樂滿屋」房屋所在郵遞區號94115的房價，跌幅為全加州最大。(Getty Images)

根據房地產網站「Zillow」最新數據，灣區 房市已自過去一年低迷復甦。然而，舊金山 地區一個郵遞區號的房價 跌幅超過加州其他任何一個郵遞區號。舊金山郵遞區號94115房價年度同比下跌18.3%、過去6個月下跌9.8%、上個月下跌2.4%。

郵遞區號94115房價趨勢與舊金山市其他地區與鄰近郵遞區號相似，具有房價高與靠近市中心的特點。包括太平洋高地（Pacific Heights）、下太平洋高地（Lower Pacific Heights）、Anza Vista、日本城（Japantown）以及部分Presidio Heights，房屋自價值數百萬元的獨棟住宅、到售價70萬元的1000平方呎以下的一房公寓都有。

這個街區位在市中心，公共交通便捷，步行可到許多餐廳、酒吧與商店，這裡也是暢銷影集「歡樂滿屋」（Full House）片頭的維多利亞風格建築所在地。該建築經過全面整修、2020年底以535萬元價格出售。

房地產經紀人指出，這個社區有年輕家庭、夫婦、單身人士與一些長期住戶。部分房屋是由孩子在該地區就學的家長購買，舊金山大學就在附近。導致該地區房價下跌的一個主因，是庫存大幅下跌與庫存實際售出情況。

「Zillow」分析2022年11月至2023年5月的房價變化，加州過去6個月房價跌幅最大的前10個郵政編碼，還包括佛利蒙郵遞區號94555跌幅7.9%；巴洛阿圖郵遞區號94306跌幅7.5%；舊金山郵遞區號94118與94110，跌幅皆為7.1%。洛杉磯郵遞區號90032與90018，跌幅分別為7.1%與6.9%。屋崙郵遞區號94609跌幅6.9%。

貸款利率去年開始飆漲之後，灣區房市整體放緩，上市房屋賣家減少、買家選擇更加謹慎，庫存觸及至少20年來的最低水平。Zillow資深經濟學家塔克（Jeff Tucker）表示，舊金山都會區是去年全國房價跌幅最大地區之一，貸款利率上升導致買家的可負擔能力突破臨界點。利率上升與銷售情況惡化，也讓潛在賣家卻步，新掛牌房源大幅減少、降幅為全國最大。

塔克指出，今年春天情勢開始逆轉，特別是在灣區外圍郊區。但是，逆轉尚未真正擴及舊金山市。在都會區的20個大城市中，舊金山是唯一出現這個情況的城市，每月房價持續下跌。房價持續疲軟有多個可能原因，特別與遠距工作持續有關。

根據「Multiple Listing Services」數據，舊金山下太平洋高地地區2022年有93筆房產售出，最高售價為525萬元、售價中位數為145萬。2023年僅有29筆交易，最高售價450萬元、售價中位數為125萬元。