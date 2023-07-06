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毒品tranq威脅加劇 紐森更新防制計畫

編譯廖宜怡／綜合報導
為了因應日益嚴重的鎮定劑毒品危機，加州州長紐森將更新已公布的藥物過量防制計畫。（電視新聞截圖）
為了因應日益嚴重的鎮定劑毒品危機，加州州長紐森將更新已公布的藥物過量防制計畫。（電視新聞截圖）

加州州長紐森（Gavin Newsom）前幾個月才公布一項因應藥物過量危機的全面計畫。但如今面對新街頭毒品「tranq」不斷加劇的威脅，紐森被迫必須更新這項計畫。

紐森表示，「tranq」是一種獸醫使用的鎮定劑賽拉嗪（xylazine），它的崛起讓人擔心。

「tranq」的作用類似芬太尼（fentanyl）等鴉片類藥物，但類別不同，治療方式也不同。當芬太尼與鎮定劑混合使用時，危險會升級。聯邦官員警告說，這種情形發生的頻率愈來愈高。芬太尼過量通常可以使用解毒劑納洛酮（naloxone）來逆轉；但如果人們同時服用鎮定劑，納洛酮不一定能讓他們甦醒。

紐森指出，「tranq」在加州增加的速度很快。他因此加強了美墨邊境的反毒品走私工作，尤其是聖地牙哥的聖耶斯德洛（San Ysidro）出入境站，因為經常有大量芬太尼從這裡被運入加州。

儘管官員還未大規模在加州查緝「tranq」，但已有證據顯示，它已造成愈來愈多人死亡。

舊金山法醫辦公室表示，在2022年12月到2023年1月之間發生的145例藥物過量死亡案例中，有4例驗出賽拉嗪和芬太尼。

代表貝克斯菲（Bakersfield）的州眾議員貝恩斯（Jasmeet Bains）是一名治療毒癮的醫師。她批評加州對毒品問題的反應速度太慢。許多民主黨官員傾向採取以治療為主的方法來應付危機，重點在增加納洛酮的供應。

加州衛生與福利廳廳長加利（Mark Ghaly）和其他公共衛生專家表示，納洛酮仍然是重要的治療藥物。但如果人們服用的鴉片類藥中含有鎮定劑，則可能需要結合其他的治療方式。

紐森和加州議會上周批准將與鴉片類藥物製造商達成和解獲得的3000萬元賠償金，用來資助加州生產自己品牌的納洛酮。加利表示，由於這項工作尚在進行中，加州仍然需要穩定的納洛酮供應源。

加利指出，衛生與福利廳已開始教育加州醫師如何識別可能服用了鎮定劑的病人，例如檢查病人是否出現「tranq」服用者經常出現的皮膚損傷。

加利說：「我們希望確保我們有足夠可以拯救生命的納洛酮，但這還不夠，因為我們現在必須同時應付『tranq』和其他與芬太尼混合的藥物。隨著轉機不斷出現，我認為，我們已經準備好修繕我們的納洛酮策略。」

加州 紐森 毒品

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