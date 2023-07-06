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全美10大收入增加潛力城 加州3市入列

編譯組／綜合報導
研究報告顯示，舊金山是全美收入增加潛力最佳城市之一。（美聯社）
研究報告顯示，舊金山是全美收入增加潛力最佳城市之一。（美聯社）

當人們討論選擇在哪裡居住時，需要考慮很多因素：租房或買房的成本、商品和服務的成本、表演場地和體育比賽場館等設施、與朋友和家人的距離等。

當然，你最終決定的居住地點的一個關鍵因素是你的工作，包括你的收入多少，以及你在所居住的小鎮或城市之中，未來的收入會增加到多少。

背景調查公司Checkr最近分析了美國100座最大的城市，以找出收入增加潛力最佳的10座城市。他們利用美國人口普查局、勞工統計局和經濟分析局的數據，根據實際人均收入、10年收入的增長，以及年收入超過20萬美元的家庭在各城市所占的百分比，制定了一個評分表。

最終得出的10座城市遍及全美各地。 以下是收入潛力最佳的10座城市，按照收入增加潛力從最高到最低的順序排列，其中包括人口普查局提供的每座城市的家庭收入中間數（median household income）。由於Checkr使用自己的方法來計算排名，因此收入增加潛力並未反映在此收入中間數中。

一，加州聖荷西，家庭收入中間數12萬5075美元；

二，加州舊金山，家庭收入中間數12萬6187美元；

三，華盛頓州西雅圖，家庭收入中間數10萬5391美元；

四，德州奧斯汀，家庭收入中間數7萬8965美元；

五，田納西州Nashville，家庭收入中間數6萬5565美元；

六，科羅拉多州丹佛，家庭收入中間數7萬8177美元；

七，伊利諾州芝加哥，家庭收入中間數6萬5781美元；

八，佛羅里達Bradenton，家庭收入中間數5萬零84美元；

九，加州洛杉磯，家庭收入中間數6萬9778美元；

十，賓夕法尼亞州費城，家庭收入中間數5萬2649美元。

為什麼這些城市在收入增加的潛力方面名列前茅，專家列舉了幾個原因。

第一，就聖荷西、舊金山和西雅圖而言，這三座城市都是科技重鎮，科技業是一個擁有許多高薪工作的行業。例如，根據BLS的數據，軟件開發人員的年薪中間數為10萬9020美元。

其次，Zip Recruiter首席經濟學家波拉克（Julia Pollak）指出，「情況總是如此，許多收入最高的城市也是生活成本最高的城市。」 基普林格（Kiplinger）表示，洛杉磯、舊金山和西雅圖被列為美國生活成本最高的城市。

最後，最近幾年的遠程工作，也是城市收入增加潛力的因素之一。波拉克說，「簡言之，高薪工作的機會，比過去更廣泛地分布於全國各地。」

加州 舊金山 西雅圖

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