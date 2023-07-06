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健康「白人飯」意外在美掀論戰

編譯胡立宗／綜合報導
中國近來熱議的各種白人飯。（取自小紅書網站）
中國近來熱議的各種白人飯。（取自小紅書網站）

中國的網路平台「小紅書」5月初開始興起一波「白人飯」的熱潮。最開始的起因是，一名在瑞士的中國人分享了一段影片說，跟她一起搭火車的婦人，「中飯竟然就是萵苣和幾片培根」；另一個人回應，她的歐洲同事每天都啃甜椒、紅蘿蔔，「這有啥好奇怪的」。

沒想到這篇貼文竟然引起熱議，很多人說，每天「996」，哪裡還有心思弄午飯，中午吃個白人飯就好了唄。「996」指每天9時上班、9時下班，每周工作6天，這種工作條件下，確實會讓很多上班族放棄準備傳統午餐。

白人飯本身沒有貶義，單純就是指白人吃的很簡單，冷、素、少，不需要開火炒，而且蔬果居多挺健康的，份量也不會太多，「#白人飯也是飯」成為新潮流。結果，在一堆哄鬧中，主流媒體開始注意，名家也開始推薦佐料少，簡單易弄的方便白人飯。

不過，當美國媒體開始注意到「白人飯」這檔事時，有些自以為中國通的老美就開始斷章取義，把網路上「挖苦」白人飯「根本不是人吃的」的嬉鬧留言當成批評，結果「white people food」被當成歧視

但是正如香港「南華早報」、美國BuzzFeed、Complex Networks持平的看法，歐美人本來就愛吃生菜沙拉、水煮蛋、雞胸肉、火腿、水果，稱之為「白人飯」並無貶意。更何況，連在中國的白領菁英都願意接受「白人飯」，因為簡單省事又健康，根本不是批評。

一名小紅書的網友就說，她非常樂意擺脫準備午餐的困擾，吃生的啃生的有什麼不好？而且白人飯還可以明白區分工作與休假，工作就吃白人餐，放假當然就重油重鹹，「這樣才有重獲新生的感覺嘛」。

小紅書 歧視 香港

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