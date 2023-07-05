加州社區大學 目標提高畢業率

為提高社區大學入學率，新任加州社區大學總校克里斯提安訂下明確目標。（電視新聞截圖）

為了解決入學率下降的問題，新任加州 社區大學（California Community Colleges）總校長克里斯提安（Sonya Christian）為這個擁有116所學校的系統制定了新的目標。

鑑於董事會希望能在2030年前將社區大學學生的畢業率提高到70%，並消弭所謂的「危機局面」，克里斯提安希望吸引加州數百名從未上過大學的低收入 成年人入學，並簡化加州複雜的轉學流程，可能透過與加州州大（California State University）系統合作，讓州大自動錄取在社區大學取得副學士學位的學生。此外，她還希望加州每個九年級生都能同時入讀社區大學。

克里斯提安今年6月1日接任加州社區大學總校長，是這個系統第11位常任總校長，也是首位女性總校長。她之前是肯恩社區大學學區（Kern Community College District）總校長，也擔任過貝克斯菲社區大學（Bakersfield College）校長。

克里斯提安透露，她對社區大學的計畫和目標，會進一步在下個月公布的新文件中闡述。這份文件名為「2030願景：加州社區大學發展路線」（Vision 2030: A Roadmap for California Community Colleges）。

克里斯提安指出，加州高中生雙重入學法（dual enrollment）於2015年通過，高中和社區大學早已開始實施。然而，數據顯示，在這項法律實施八年後，加州只有14%的12年級生參與雙重入學計畫，9年級生的參與率只有6%。

克里斯提安表示，他們的目標是讓每名高中生畢業時都能完成12個大學學分，而且希望能在兩年內開始看到成果。

鑑於社區大學入學率在新冠疫情 爆發後大幅下降，克里斯提安指出，在詳細分析入學人數和實際受影響的學生後，發現這是一項公平問題，因為受影響最大的是少數族裔和低收入家庭的學生。

克里斯提安指出，加州有680萬名沒有讀過大學的低收入成年人，為這些人提供接受高等教育的機會，是一種道德上的義務。她表示，要實現這一目標必須透過夥伴關係，例如與擁有大量低收入勞工的社區組織合作。她說，透過這種合作方式，社區大學可以提供附帶學位和證書的職業培訓。