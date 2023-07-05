我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花車遊行、吃西瓜比賽…歡度國慶 南加華人踴躍

加州2022年凶殺率下降5% 僅歷史最高點一半

加州社區大學 目標提高畢業率

編譯廖宜怡／綜合報導
為提高社區大學入學率，新任加州社區大學總校克里斯提安訂下明確目標。（電視新聞截圖）
為提高社區大學入學率，新任加州社區大學總校克里斯提安訂下明確目標。（電視新聞截圖）

為了解決入學率下降的問題，新任加州社區大學（California Community Colleges）總校長克里斯提安（Sonya Christian）為這個擁有116所學校的系統制定了新的目標。 

鑑於董事會希望能在2030年前將社區大學學生的畢業率提高到70%，並消弭所謂的「危機局面」，克里斯提安希望吸引加州數百名從未上過大學的低收入成年人入學，並簡化加州複雜的轉學流程，可能透過與加州州大（California State University）系統合作，讓州大自動錄取在社區大學取得副學士學位的學生。此外，她還希望加州每個九年級生都能同時入讀社區大學。

克里斯提安今年6月1日接任加州社區大學總校長，是這個系統第11位常任總校長，也是首位女性總校長。她之前是肯恩社區大學學區（Kern Community College District）總校長，也擔任過貝克斯菲社區大學（Bakersfield College）校長。

克里斯提安透露，她對社區大學的計畫和目標，會進一步在下個月公布的新文件中闡述。這份文件名為「2030願景：加州社區大學發展路線」（Vision 2030: A Roadmap for California Community Colleges）。

克里斯提安指出，加州高中生雙重入學法（dual enrollment）於2015年通過，高中和社區大學早已開始實施。然而，數據顯示，在這項法律實施八年後，加州只有14%的12年級生參與雙重入學計畫，9年級生的參與率只有6%。

克里斯提安表示，他們的目標是讓每名高中生畢業時都能完成12個大學學分，而且希望能在兩年內開始看到成果。

鑑於社區大學入學率在新冠疫情爆發後大幅下降，克里斯提安指出，在詳細分析入學人數和實際受影響的學生後，發現這是一項公平問題，因為受影響最大的是少數族裔和低收入家庭的學生。

克里斯提安指出，加州有680萬名沒有讀過大學的低收入成年人，為這些人提供接受高等教育的機會，是一種道德上的義務。她表示，要實現這一目標必須透過夥伴關係，例如與擁有大量低收入勞工的社區組織合作。她說，透過這種合作方式，社區大學可以提供附帶學位和證書的職業培訓。

加州 低收入 疫情

上一則

垂直起降電動車 獲航空總署許可實測

下一則

違規放煙火釀禍 當心保險不賠

延伸閱讀

解決赤字 加州州大擬漲學費6%

解決赤字 加州州大擬漲學費6%
400萬加州人欠學貸 平均負債3.8萬

400萬加州人欠學貸 平均負債3.8萬
德州設永久宅遊民大減 加州取經

德州設永久宅遊民大減 加州取經
黃美蘭選加州參議員 主打教育

黃美蘭選加州參議員 主打教育
如何減少遊民 加州向德州取經

如何減少遊民 加州向德州取經
拜登下周會瑞典總理 北約、烏克蘭、中國議題料入列

拜登下周會瑞典總理 北約、烏克蘭、中國議題料入列

熱門新聞

6月4日晚，一位自稱從上海走線來美國的中年女子敲開蒙市居民毛女士的房門，並表示希望住進毛女士家。（素材源自Pixabay, 記者子為製圖）

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

2023-07-02 18:31
楊女士的三件Zara襯衫和T恤賣了30美元。（受訪者提供）

舊衣物如何「變現」？去這家賣舊衣划算又方便

2023-06-30 22:31
部分隨先生外派鳳凰城的台積電員工太太投身創業，以開設奶茶店、複合式餐飲等。「TaiwanMama Kitchen」（台灣媽媽廚房）提供典型的炸物盒和手搖飲料，這些經典的台灣美食是菜單上的亮點之一。（游佩樺提供）

台積電太太積極在美創業 這類店開最多

2023-07-03 22:10
一名家住洛杉磯的研究生在上學期間每周乘坐飛機在洛杉磯和舊金山之間往返三次上課，從未缺席過一堂課。（記者趙健/攝影）

省萬元房租…洛杉磯男大學生每周搭機6次 去舊金山上課

2023-06-29 16:30
加州彩券局長江森今年2月14日宣布卡斯楚是去年11月20億4000萬元勁球獎得主。(美聯社)

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

2023-07-04 14:34
在小東京地，兩名攜帶武器的嫌犯，在被警方追捕的過程中逃入商區，引起了商區內路人的恐慌。（壽司店監控）

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

2023-07-02 15:15

超人氣

更多 >
20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房
最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九

最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九
范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完

范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完
費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網

費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網
好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元

好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元