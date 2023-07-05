野火肆虐 阻燃劑使用爆爭議

隨著夏季的熱浪來襲，加州的火災開始增加，而用於滅火的阻燃劑也引發了一些爭議。（記者子為／攝影）

隨著夏季的第一波熱浪來襲，加州 的火災開始增加，而用於滅火的一種阻燃劑引發正反意見激辯，支持者認為阻燃劑滅火十分高效，且有新型阻燃劑正在研發中，能減少對生態環境的破壞，但反對者表示，阻燃劑對生態環境殺傷力極強，而且能變成肥料，催生出更多易燃的草木。

依據洛杉磯 時報報導，一款名為Phos-Chek的阻燃劑，可覆蓋植被和其他易燃物，防止火焰延燒。消防部門十分信賴該產品，稱其不可或缺，通常會使用飛機將其傾倒至火場內。但該阻燃劑引起環保組織的擔憂。批評者認為，消防局忽視該產品的生態風險。有研究表明，該阻燃劑會傷害植物、魚類和其他物種；它還將助長更多植被，導致未來引起火災的可燃物增多。

「阻燃劑對瀕臨滅絕的物種，會造成很大負面影響」林務局僱員環境道德組織（Forest Service Employees for Environmental Ethics）的執行理事Andy Stahl接受該報導採訪時表示，該組織正在針對美國林務局對阻燃劑的使用進行提告。

目前，有製造商正在銷售一種新型無色阻燃劑，希望在火災季前，可以噴灑在私人草坪、路邊和容易起火的地方。戴維斯加大（UC Davis）生態學專家Hugh Safford表示，這種阻燃劑可有效降低植被的易燃性。

製造商 Perimeter Solutions表示，其最新產品Phos-Chek Fortify可以提供長期的野火防護。該公司全球消防安全總裁Jeff Emery在一封電子郵件中表示，該產品主要使用在地面，已被證明能顯著降低起火的頻率，防止高風險地區發生火災，並保護山火 高風險區居民的疏散路線。

不過，仍有許多人對噴灑預防性阻燃劑持懷疑態度，曾任消防員、現在從事生態保護的Timothy Ingalsbee表示，最好將資源用於加固房屋並進行受控燃燒，這比投放化學物質更有效，且能減少對環境和生態的破壞。

Ingalsbee長期以來一直批評消防部門在荒野地區使用空投阻燃劑的滅火方式。他認為，新的阻燃劑產品只會幫助製造商賺取更多利潤，是「無用之舉」。林務局僱員環境道德組織的Stahl表示，該產品能變成肥料滋生更多植物，可能使來年大火燒的更旺。