垂直起降電動車 獲航空總署許可實測

垂直起降電動車Model A最快2025年底交車。（取自Alef Aeronautics網站）

30萬元就能開著一台隨時升空的車，2025年底可能就不再是夢想了。加州 聖馬刁（San Mateo）的飛行車製造商Alef Aeronautics近日獲得聯邦航空總署（FAA）的「特別適航許可」（Special Airworthiness Certificate），旗下的Model A垂直起降電動車 （eVTOL）將可在特定場域展開實際測試。Alef Aeronautics目前已經接獲440筆訂單，最快2025年底交車，每台售價30萬元。

垂直起降（vertical take-off and landing，VTOL）原本限於軍事用途，但是Alef Aeronautics顯然在民用化上取得突破，Model A不但能夠垂直起降，還是台全電動車，顧客還可以加價換成氫能源。不過因為重點擺在升空、越過障礙再降落，因此Model A的路面極速只有每小時25哩。但是在駕駛時碰到前方事故、路面施工等狀況時，Model A就能幫上大忙，因為當其他車困在原地時，Model A卻能飛越障礙繼續前行。

特別適航許可有其限制，包括必須取得飛行執照才能駕駛，而且只能供個人或娛樂用，禁止載運人貨。Alef Aeronautics的聲明強調，聯邦航空總署對增修垂直起降電動車的相關法規相當積極，對eVTOL的地面設施也很積極。Alef Aeronautics曾在2022年10月展示過兩台全尺寸的Model A，隨後就開始出現個人與公司的大量訂單，一切順利的話最快2025年底交車。

Model A除了飛行功能與一般車輛不同外，其他配備都完全符合道路行駛法規，也可以停進一般的停車格或車庫。Model A升空之後，可以自由轉向，同時為了確保安全，駕駛將有180度以上的視野。