德州設永久宅遊民大減 加州取經

Search Homeless Services的LaVoy Darden於他休士頓的服務區域內尋找客戶。（CalMatters）

自2012年以來，德州 無家可歸的人口減少了28％，而加州 無家可歸的人口增加了43％。德州更加注重將遊民安置到永久住房，達登（Darden）與當地其他外展工作者也致力於實現這一目標。

在德州，每10萬名居民中有81人無家可歸，而在加州，這個比率更糟糕，超過五倍。雖然如此，德州在無家可歸問題上的財政投入遠遠少於加州。根據最近的民意調查，無家可歸是加州選民最關注的問題，而在德州居民的調查中，無家可歸問題甚至未能進入前十名。

德州在遊民問題上表現較好的原因，引起了觀察家的關注。傾向右翼的觀察家往往將此歸因於加州「太超前」的政策，而自由派則對德州的統計數據表示懷疑。然而，事實更為複雜。加州的領導人意識到了這一點，並派遣代表團前往通常在加州被譏笑而非效仿的深紅州府──德州，學習經驗。

遊民應對團隊從聖荷西與洛杉磯地區前往休士頓 ，並對休士頓於某些方面相對於加州城市的優勢感到嫉妒，例如低廉的住房成本。同時，加州人也對休士頓在協調合作方面、提供永久住房而非臨時收容所、在清理露營地之前為人們尋找住所方面，給予了高度評價。

4月份，來自加州東灣列治文市的兩位市議員參觀了位於奧斯汀的一個佔地51英畝的微型住宅社區，該社區提供永久性住房給350多名無家可歸居民。同樣地，來自沙加緬度市的當選官員訪問了聖安東尼奧的一個容納1600人的避難所，提供從牙科護理到諮詢服務的幫助，涵蓋了該市幾乎所有無家可歸人口的需求。

加州可以從德州的無家可歸問題解決方案中獲得啟示，但僅僅模仿其他地方的做法並不足以解決加州長期存在的住房負擔能力危機。兩個州在社會服務領域的立場差異很大，這加劇了加州州長與德州州長之間的爭鬥。儘管如此，一些加州參議員對德州在住房問題上的做法表示讚賞，並希望能複製其中的一些內容。

兩個州對待無家可歸問題的態度也存在差異，加州人對此問題的關注度更高。德州的休士頓、奧斯汀與聖安東尼奧是加州關注的地區。儘管加州已投入大量資金解決無家可歸問題，但仍有人認為其努力不夠。