400萬加州人欠學貸 平均負債3.8萬

根據聯邦儲備銀行資料，截至2021年，共約有400萬名加州人背負總額為1,520億元的學貸債務。(Getty Images)

最高法院以六比三裁定，拜登 總統減免4000億元總額大學生貸款債務的命令，屬於越權。根據聯邦數據，若這些學貸 原本可被減免，加州 受到影響的人數為全美最多。

根據拜登政府數據，加州有230萬借款人已經申請或自動符合資格拜登債務減免計畫。其中，有150萬人獲准。加州有為數眾多的借款人，是因為加州人口數較多。事實上，與其他大多數州相比，加州獲得合格批准的人口比例較小、略低於4%。例如在賓州，全州有近6%人口獲准。

根據位在紐約的聯邦儲備銀行資料，截至2021年，共約有400萬名加州人背負總額為1520億元的學生貸款債務。這代表著這些負債的加州人，平均背負債務餘額近3萬8000元，全國排名第十。華府則以近5萬4000元的平均學貸排名第一。加州學生債務餘額中位數為1萬7000元。

「加州公共政策研究所」(Public Policy Institute of California)2022年調查發現，大部分加州人支持政府協助減免大學貸款債務。調查結果顯示，有60%加州成年人贊成政府減免大學債務的政策。

然而，對這個減免學貸計畫的支持程度、隨著收入增加而減少。大部分年收入低於7萬5000元的受訪者、約有68%贊成減免學貸。但是，年收入超過12萬5000元的受訪者中，贊成減免學貸計畫的比率降至51%。

支持與否，也因族裔而不同。絕大多數拉丁裔與非裔受訪者支持減免學貸，支持比率分別為78%與73%，白人與亞裔受訪者的支持率均接近50%。