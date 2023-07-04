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競選副州長 馬世雲將發大學啟動金

記者王若然／艾爾蒙地報導
加州財務長馬世雲（Fiona Ma）(右)將競選2026加州副州長，日前召開記者會說明多項惠民新政策，並由山景城學區教委吳孟臻(右）做翻譯。（記者王若然／攝影）
加州財務長馬世雲（Fiona Ma）(右)將競選2026加州副州長，日前召開記者會說明多項惠民新政策，並由山景城學區教委吳孟臻(右）做翻譯。（記者王若然／攝影）

已宣布競選2026年加州副州長的加州財務長馬世雲（Fiona Ma）日前召開記者會，介紹了其辦公室新推出的惠民政策，其中包括CalKIDS計畫。這項計畫鼓勵家長為孩子開設未來大學基金帳戶，註冊該帳戶的民眾可以獲得一筆免費的讀大學啟動資金。

馬世雲介紹說，CalKIDS計劃為兩大群體發放免費大學基金，一是針對2022年7月1日或之後出生的新生兒，寶寶一出生就可獲得25元大學基金，家長在線註冊帳戶後，還可再領25元。如果家長為孩子設立了ScholarShare529帳戶，將兩個帳戶連結，又可以獲得50元獎勵。因此，2022年7月1日或之後出生的新生兒，最多可以獲得100元免費獎勵，任何加州居民都可參與，也沒有收入的限制。

除了新生兒，CalKIDS還為1至12年級的公校低收入家庭學生發放500元免費大學啟動金。如果孩子是領養的，還可以再得500元。如果是無家可歸者，將有額外500元資助金。

存入CalKids帳戶的錢，可以看成是孩子讀大學的助學金，可以用來支付大學學費、書本費、電腦費等。孩子就讀的大學也不一定是加州公立大學，全球任何高等學府都可以。該帳戶取出的錢，一般情況下是免稅的。如果該筆錢用於其他方面，才會被課稅。

CalKIDS獨立於加州的另一學費儲蓄帳戶ScholarShare529，不過兩個帳戶可以連在一起，方便管理。ScholarShare529是加州政府推出的大學費用儲蓄及投資帳戶，屆時取錢用於孩子的大學費用也是免稅的。該帳戶以最高存儲52萬9000元而得名。

馬世雲介紹了其辦公室近期推出的其他惠民政策，包括CalSavers退休儲蓄計畫，是為沒有提供任何其他退休儲蓄計畫的企業準備的。加州政府強制五人以上的公司在2023年6月30日前替員工加入，五人以內的期限則為2025年12月。Calsavers每月從薪資中扣除5%（可調節）進行存儲，無需雇主繳納費用，雇員參與全憑自願。

今年5月31日，加州財務長馬世雲正式宣布參選2026年加州副州長職位，並已開啟募款工作。

加州財務長馬世雲（Fiona Ma）(左五)已宣布競選2026加州副州長，她日前...
加州財務長馬世雲（Fiona Ma）(左五)已宣布競選2026加州副州長，她日前召開記者會，說明CalKIDS計畫等多項惠民新政策。（記者王若然／攝影）

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