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野火消防員自動調薪法案 拚過關

編譯組／綜合報導
加州野火消防員自動增薪法案目前已取得州議會兩黨支持，如通過將成為第二個取得自動加薪的公務員集團。（Getty Images）
加州野火消防員自動增薪法案目前已取得州議會兩黨支持，如通過將成為第二個取得自動加薪的公務員集團。（Getty Images）

加州森林野火消防員自動調薪法案如獲通過，代表野火消防員工會將無須費神與州長辦公室談判，即可為野火消防員取得自動加薪。

加州森林防火廳 (Cal Fire) 過去幾年間，無法為其工作艱鉅的員工取得有競爭力的工資，造成野火消防員大量流失。如自動調薪法案成立，野火消防員的薪資可望調高到加州消防服務15%最高薪資標準。

自動調薪法案目前已取得州議會兩黨支持，如順利獲通過立法，加州野火消防員將成為第二個取得自動加薪的公務員集團。另外一個工會集團即是加州公路巡警 (CHP) 。加州公路巡警薪資乃根據加州其他規模較大的警局調升。因此公路巡警去年加薪達6.2%，幾乎為紐森對其他加州州府單位加薪的兩倍。

代表加州約三萬名消防員的加州職業消防人員工會 (The California Professional Firefighters) 積極遊說自動調薪案。工會對州議員所提聲明書強調，野火消防隊人員短缺，從事危險性高的森林救火工作，其挑戰性不言可喻。

工會聲明書強調，野火消防員在沒有呼吸器保護的情況下，長期暴露於有毒的野火煙霧中，健康蒙受強烈衝擊。許多消防員缺乏睡眠、工作過度、長期無法與家人見面，承受強大心理壓力。

州眾議會已通過野火消防員薪資案，全案目前送往州參議會預算委員會審議。雖然加州州府目前面臨320億元預算赤字，目前這項加薪案仍未面臨任何反對。加州森林消防廳強調，去年野火消防員人數減少10%。加州森林消防廳為加州規模最大的防火單位，除處理森林火災外，亦負責加州地方城市的消防業務。

加州森林野火愈演愈烈。2020年疫情期間，野火肆虐嚴重性達到高峰期，眾多野火消防員連續投入數周時間，在深山峻嶺與野火搏鬥。

加州森林消防廳消防員採72小時輪班制。其他地方消防局採54小時輪班制。森林消防廳相關工會於目前合約談判中，希望位員工爭取更平衡合理的工作方式。

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