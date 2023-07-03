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法廊快報／不讓道送葬車隊 可罰100元

編譯胡立宗／綜合報導
加州開車碰到送葬車隊最好讓道。圖為休士頓地區的送葬車隊。（美聯社）
加州開車碰到送葬車隊最好讓道。圖為休士頓地區的送葬車隊。（美聯社）

開車時難免碰到送葬車隊，這時該怎麼做？禮貌上最好是讓道，如果硬是不讓，碰上是由警察開道，還可能吃上罰單。

後方來了送葬車隊時，駕駛人該怎麼做？首先，確定前導的機車是由員警駕駛，並且開了大燈與警示燈。其次，安全狀況下將車靠右至路肩，並且完全煞停。如果員警引導還不讓道的話，加州車輛法規（California Vehicle Code）的Section 2817規定，員警可以依Section 42001開罰。而初犯最高可罰100元，第二次再犯就會罰到200元。

加州公路巡警局（California Highway Patrol）發言人Ricardo Ortiz指出，除了「加州車輛法規」有讓道給送葬車隊的規定，加州駕駛指南（California Driver's Handbook）也有相關規定，因為送葬車隊擁有優先路權，因此前方駕駛應該讓道。

Ricardo Ortiz說，萬一真的碰到不肯讓道的人，警察確實可以開罰，但是額度各地不一，加州規定的上限是100元。當然，有些送葬車隊只是由一般保全開道，雖然硬不讓道不會吃上罰單，但基於禮貌，最好還是停到右側路肩，等車隊完全通過後再開動車輛。

加州 警察

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