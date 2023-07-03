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加州汽油稅 7月1日起調升

編譯陳盈霖／綜合外電報導
自7月1日起，加州調漲汽油稅。（FOX 11）
自7月1日起，加州調漲汽油稅。（FOX 11）

FOX 11電視台報導，自7月1日起，加州汽油稅（gasoline tax）再次上調，駕駛人將替加州汽油支付更多費用。

新的稅率下，燃油消費稅稅率從每加侖54美分左右提高至58美分，加油站價格每加侖上漲4美分。

這個自動增加的稅率，是來自2017年簽署的SB 1法案，每年逐步提高燃油消費稅。

該法案將大部分汽油稅資金用於修復坑洞、重建惡化的道路與橋樑，改善公共交通等。

洛縣自助普通汽油，6月30日平均上漲兩美分至4.89元。在前一天，洛縣油價17天內連續下跌15次，每加侖共下跌8.6美分。

據美國汽車協會（AAA）和油價信息服務（Oil Price Information Service）的數據，平均油價比一周前低2.6美分，比一個月前低4.7美分，比一年前低1.437元。自去年10月5日油價上漲至創紀錄的每加侖6.494元以來，已下跌1.604元。

全國平均油價也是連續第七天下跌，跌幅六美分至每加侖3.543元，平均價格比一個月前低3.6美分，比一年前低1.314元。自2022年6月14日升至創紀錄的每加侖5.016元以來，油價已下跌1.473元。

目前加州立法者，正考慮用里程稅（mileage tax）取代汽油稅，部分原因是燃油效率和電動車興起。

至目前為止，只有奧勒岡（Oregon）、猶他（Utah）和維吉尼亞（Virginia）三州，從道路使用中獲得收入。夏威夷州（Hawaii）很快成為第四個使用該稅收方式的州。

聯邦政府也即將試行類似計畫。該計畫資金來自拜登總統於2021年11月簽署基礎設施措施中的1億2500萬元。

許多州也實行權宜之計，如對電動車徵收額外稅或登記費（registration fees），以及最近對公共充電站電力徵收每千瓦時稅（per-kilowatt-hour taxes）。

油價 加州 洛縣

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