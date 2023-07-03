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聯邦撥款數十億阻野火 林務局說不夠

編譯廖宜怡／綜合報導
為了降低美國西部野火風險，聯邦撥款數十億元清理森林易燃物，但林務局稱遠遠不夠。（美聯社）
為了降低美國西部野火風險，聯邦撥款數十億元清理森林易燃物，但林務局稱遠遠不夠。（美聯社）

為了降低美國西部野火風險，拜登政府撥款數十億元用於清理森林易燃的乾枯植被。然而，根據美聯社（Associated Press）獲得的數據，這項預計長達十年的工作在實施一年後，聯邦土地管理單位在多個優先地區的清理進度有所落後，而且他們還跳過一些高風險社區，前往風險較小的地區工作。這個現象凸顯，要扭轉數十年來鬆懈的森林管理及防火措施十分困難。

政府官員接受美聯社採訪時堅稱，森林清理工作的成果正在逐漸展現。他們表示，已進行的工作將有助降低十個州超過500個社區的野火風險。但他們也承認，要完成這項任務，需要比已經投入的資源更多的資源。

林務局（Forest Service）局長摩爾（Randy Moore）說：「我們獲得的經費並不足以解決我們看到的問題，特別是西部地區。許多地方都處於這種緊急狀態中，我們正帶著急迫感在解決這個危機。」

透過砍伐和燒墾林地，官員希望能減少森林裡的易燃物，避免源自聯邦土地的火災蔓延到附近的城鎮。

從北加州太浩國家森林（Tahoe National Forest）的鳥瞰圖可以看出這項任務的艱鉅性，當地山坡呈棕色和灰色，大量樹木因蟲害和乾旱而死亡。太浩國家森林的清理工作去年被延後，林務局人員和承包商最近才重新開始砍伐。

林務局主管伊拉諾（Eli Ilano）說：「我們知道，加州和整個西部的森林正在消亡，原因包括野火、乾旱、蟲害等。它們的死亡速度是我們難以追趕上的。」

科羅拉多州立大學（Colorado State University）教授舒茲（Courtney Schultz）說：「如果我們真的想將森林的易燃物減少到能改變火災行為的程度，我們必須有大型計畫。」

這個策略的重點在先處理野火最容易蔓延到民居的地區。然而，部分高風險地區尚未獲得額外的森林清理資金，包舌加州內華達山脈（Sierra Nevada）部分地區、蒙大拿州苦根谷（Bitterroot Valley）和新墨西哥州南部的梅斯卡雷洛阿帕契（Mescalero Apache）。

根據美聯社的分析，到目前為止，加州已進行的清理工作，僅解決了聯邦土地上約五分之一的房屋和其他建築物的火災風險。

政府計畫文件指出，大部分被確認森林火災極有可能波及人口稠密地區的熱點地區，其火災風險未來幾年內都不會降低。電腦模型預測，在清理工作進行前，高達20%的森林可能遭遇火災。而林務局進行的電腦模擬情境顯示，森林只要有10%到20%的土地發生火災，就能讓80%的社區陷入火海。

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