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南加藻類污染 官方警告遠離貝類海鮮

洛杉磯訊
近日發生了大規模藻華現象，導致數百隻海獅和海豚在過去幾週相繼患病並死亡。衛生局警告居民避開某些貝類，因為南加州海岸附近水域已被大量繁殖的有毒藻類污染。（abc7截圖）
近日發生了大規模藻華現象，導致數百隻海獅和海豚在過去幾週相繼患病並死亡。衛生局警告居民避開某些貝類，因為南加州海岸附近水域已被大量繁殖的有毒藻類污染。（abc7截圖）

加州中部和南部海岸地區近期出現了規模空前的藻華現象，導致數百隻海獅和海豚在過去幾週內相繼患病甚至死亡。洛杉磯縣衛生局警告居民遠離貝類海鮮，因為南加州海岸附近的水域已被大量繁殖的有毒藻類污染。

根據洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）的說法，加州和洛杉磯縣正受到大量繁殖的有毒藻類的影響，公眾應該採取預防措施以確保安全。衛生局指出，這種藻類含有一種名為軟骨藻酸的神經毒素。起初，它只對以藻類為食的浮游生物產生影響，但隨著海獅和海豚等動物開始食用受污染的魚類，毒素在食物鏈中傳播。目前已有100多隻海獅擱淺在洛杉磯縣的海灘上，還有一些海獅襲擊了附近的人們。

洛縣動物控制主任梅達（Marcia Mayeda）表示，最好且最安全的方式是遠離並立即報告患病動物。預計本週末神經毒素的濃度將增加。為此，拉古納海灘的工作人員整個星期五都在為可能被沖上當地海岸的患病海洋動物製作更多圍欄。

獸醫 Alissa Deming表示，預計本週末的藻華現象將更加嚴重，不僅會繼續吸引同樣數量的動物，還可能會有更多動物在接下來的幾天受到影響。嚴峻的環境使海洋生物的患者數量比去年增加了95%。面對急劇增加的情況，橙縣官員正在考慮將患病動物安置在當地學校或公共海灘上。大量的軟骨藻酸會導致癲癇、心力衰竭，甚至對人類構成致命風險。因此，衛生官員敦促居民遠離「來自聖塔芭芭拉縣捕獲的貽貝、蛤或扇貝」，以減少風險。

衛生官員還指出，食用受污染的海鮮可能導致人類患病甚至死亡。他們敦促居民在食用螃蟹、蛤、貽貝和牡蠣等海鮮和貝類之前，隨時關注情況並查看衛生局發布的建議。如果在食用有毒海鮮後出現嘔吐、腹瀉、腹痛、頭痛和頭暈等症狀，可能是軟骨藻酸中毒。輕度病例的症狀會在幾天內消失，但嚴重病例可能導致呼吸困難、精神混亂、迷失方向、心血管不穩定、癲癇發作、支氣管分泌物過多、短期記憶永久喪失、昏迷甚至死亡。在出現這些嚴重症狀時，應立即撥打911或就醫。

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