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旺季到 優勝美地遊客爆滿

編譯廖宜怡／綜合報導
優勝美地國家公園這個夏季開始取消預約入園制，導致遊客擠爆公園。（取自臉書）
優勝美地國家公園這個夏季開始取消預約入園制，導致遊客擠爆公園。（取自臉書）

如果計畫在這個夏天造訪優勝美地國家公園（Yosemite National Park），或許應該重新考慮。因為，最近幾周有大量遊客湧向優勝美地，已造成過度擁擠，導致等待入園的時間長達數小時，讓許多遊客敗興而歸。

位於優勝美地國家公園「大橡樹平原」入口（Big Oak Flat）附近一家水療旅館的行銷總監馬歇爾（Teri Marshall）說：「湧入優勝美地的人實在太多，這是我們見過最糟糕的情形。」

公園西南部瑪利波薩（Mariposa）一家旅館的櫃台人員泰歇拉（Brad Teixeira）說：「遊客等待入園的時間長達四、五個小時，有些人只好第二天再回來試一次。」

這個夏季是優勝美地自新冠疫情發生以來，第一個無需預約即可入園的旅遊旺季。

優勝美地公園管理處是在去年11月做出今年取消預約入園制的決定，但由於工作人員目前還在清除冬季風暴留下的積雪和整修被風暴損壞的區域，包括Tioga Road和Glacier Point Road等路段仍然關閉，因此，遊客能前往的公園空間有限。

公園人員定期在社群媒體上更新訊息，同時說明進入公園可能遇到的困難。公園人員上周日在臉書上表示，柯瑞村（Curry Village）的停車場當日上午8時46分就已經被停滿，所有停車場到上午9時30分就已被停滿。

不過，官員表示，Glacier Point Road會從7月1日起在周末開放，7月15日起會恢復正常開放時間，屆時公園交通應該會有所改善。

在格羅夫蘭（Groveland）經營度假屋的阿姆斯壯（Tori Armstrong）表示，她擔心擁擠的人群會提高優勝美地的火災風險。她說：「這裡已經被人群擠滿，萬一發生火災，我擔心逃生會有問題。」

馬歇爾指出，過度擁擠對當地經濟可能造成長期打擊。她說：「人們在這裡遇到這麼令人沮喪的經驗，可能讓他們沒有興趣再回來，失去機會了解這個地區的美好。」

對於那些希望省去在優勝美地開車和尋找停車位麻煩的遊客，馬歇爾建議可以乘坐優勝美地地區的公共交通工具，或是免費的接駁巴士，儘管巴士也不能免於受道路施工的影響。

優勝美地 柯瑞 疫情

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