最高法院否決學貸減免計畫 加大失望

最高法院6月30日宣布否決拜登政府學貸減免計畫之後，學生們在華府進行抗議。(Getty Images)

美國最高法院30日否決拜登總統的全面性學生貸款 減免計畫，終止一項原本可協助數百萬加州學生的就學貸 款援助方案。加大和加州州立大學系統對裁決均表示失望，認為是對少數族裔學生影響甚大。

根據美國教育部 數據，全美約有2600萬借款人被認為有資格獲有拜登政府的學生貸款減免計畫，其中包括超過230萬名加州居民。這項聯邦計畫內容是年收入低於12萬5000元的借款人，最高可減免1萬元聯邦學生貸款債務；已婚夫婦借貸人年收入低於25萬元，最多可減免2萬元貸款。

最高法院6比3票數裁定，拜登政府在試圖取消或減少數百萬美國人的學生貸款債務方面越權，政府無權執行這項4300億元計畫。首席大法官羅伯茲(John Roberts)在多數票意見中提到，國會並未授權行政部門免除債務。

教育部長曾稱，「HEROES」法案計畫賦予他免除4300億元學生貸款的權力。但是，羅伯茲寫道：「它沒有。」

作為裁決一部分，羅伯茲還表示，前眾議院議長波洛西曾經指出，她不認為拜登有單方面權力免除學貸債務，計畫必須由國會執行。

東灣州大(Cal State East Bay)財務補助主任潔莎妮(Sonia Jethani)表示，裁決對有色人種學生影響最大。她指出，東灣州大學生畢業時， 平均背負2萬3000元學貸債務，大部分尋求貸款學生，為有色人種與社經背景較差者，他們原本被納為拜登學貸計畫援助的學生之中。

來自貧窮家庭學生、或家中第一個上大學的學生，以高利率借貸上私立大學的，其學費又比公立大學更高一些，私校學費可能達每年6萬元。為了解決學貸債務，學生通常會在大學期間退學、或暫緩攻讀研究所計畫。潔莎妮指出，學生在學期或學年期間停止上大學，可專注幫助自己的家庭，並還清自己學貸；那些本來計畫念研究所的學生，可能不想繼續深造，因為無法支付每月學費。

加州大學30日發表聲明，對法院裁決感到失望。加大校長辦公室表示，這項歷史性的援助計畫，嚴重影響大學生生活，特別是來自低收入背景的學生。裁決也傷害整個社會，那些背負學貸者，不太可能獲得高等學位、買房、創業或進行其他有利社區的投資。

潔莎妮認為，這是繼最高法院推翻平權行動政策之後，對大學生再一次打擊。

加大系統鼓勵學生與校友，考慮教育部為學生借貸人提供的所有貸款償還方案。可連絡校方財務協助辦公室或了解就讀學校提供的獎學金。