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加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

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加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

編譯吳日君／綜合報導
加拿大發起挖角美國科技人才行動，目標族群是可協助加拿大成為各種新興技術領域世界領先地點的新移民。(Getty Images)
加拿大發起挖角美國科技人才行動，目標族群是可協助加拿大成為各種新興技術領域世界領先地點的新移民。(Getty Images)

加拿大日前宣布一項新計畫，目標是吸納一萬名科技人才。加拿大駐舊金山總領事沙卡（Rana Sarkar）表示，大多數人才將來自矽谷，這是人才所在地，也是吸納人才的地點。

加拿大人口剛剛超過4000萬人，其將嘗試再度利用外籍員工在美國H-1B簽證遇到的困難，挖角美國科技人才。加拿大移民部長費瑟（Sean Fraser）聲明表示，目標族群是可協助加拿大成為各種新興技術領域世界領先地點的新移民。

加拿大新人才計畫將於7月16日開始實施，為期一年，正式名稱為「H-1B特殊職業簽證持有者工作許可證」計畫（H-1B specialty occupation visa holder work permit）。加拿大當局將向美國H-1B持有者發放一萬份許可證，其配偶與家屬將符合資格者，也可申請居留、工作與學習許可。獲准H-1B申請人將可獲得為加拿大幾乎任何地方的任何雇主，工作長達三年的許可。

沙卡指出，若計畫成功，可能持續。計畫參與者可能再三年內獲得永久居留權，並於數年後獲得加拿大公民身分。他表示，新工作許可計畫可促進美加兩地技術人才流動，雙方受益。

矽谷科技大廠嚴重仰賴H-1B簽證、透過簽證雇用數萬名外籍員工。儘管簽證可提供獲得綠卡與最終公民身分的途徑，但許多外籍員工與其配偶，尤其是來自印度等國家，由於特定國家配額而面臨長達數年等待。許多H-1B持有者與配偶因為多年尚未取得綠卡，對加拿大提供穩定環境，感到興趣。

加拿大計畫對H-1B持有者與其在美國境外出生子女與配偶更具吸引力，因為這些孩子可能在父母取得綠卡之前，就年滿21歲，未來在美國生活與工作面臨不確定性。由於許多H-1B員工面臨等待綠卡的漫長過程，加拿大人才計畫對這些家庭來說，是獲得安全感的機會。

沙卡表示，加拿大正在尋才，為現有公司與未來產業帶來增長機會，H-1B人才可提供未來產業成長關鍵。加拿大還計畫向被認定為國家「產業創新目標」(industrial innovation goals)有貢獻的公司，以及「特定需求職業」(select in-demand occupations)雇用外籍員工，提供五年工作許可。具體公司與職業尚未公開。

加拿大也擴大對企業家的簽證計畫，並努力吸納來自其他國家的「數位移民」(digital nomads)，協助他們從為加拿大境外雇主遠程工作、過渡到加拿大企業找到工作，從而獲得永久留居與公民身分。

加拿大 H-1B 簽證

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