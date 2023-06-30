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史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

種族考量 限制亞裔生升入名校

記者丁曙／洛杉磯報導
華裔學生和家長在哈佛校園的哈佛銅像前留影。（哈佛校友David Wang提供）
華裔學生和家長在哈佛校園的哈佛銅像前留影。（哈佛校友David Wang提供）

聯邦最高法院6月29日（周四）宣布，哈佛大學（Harvard）和教堂山北卡羅來納大學（University of North Carolina at Chapel Hill）使用的招生系統非法違反了美國憲法第十四修正案的平等保護條款，排除了現行的以種族（Race）考量作為申請大學的一個因素，該項裁決必將對全美亞裔社區和教育界產生廣泛和深刻的影響。

美國常春藤盟校（IVY League universities）和其他頂尖大學過去按照學生成績及SAT或ACT標準考分錄取學生，因此名校以白人和亞裔占多數，但是亞裔人口僅占美國6%，但在名校占比高達20%至35%以上。因此，實現頂尖大學校區「多元化」的最好方法就是以族裔背景按比例錄取，提升某些弱勢少數族群的入學率。因此，最近30年來，很多名校依據平權措施（Affirmative Action）方針推出了招生方案，限制亞裔入學名額，導致很多優秀的亞裔學子被擋在名校大門外。

洛杉磯華裔家長胡澤群曾經指出，他的兒子高中時期曾在洛杉磯縣中學生科學工程競賽中，連續三届拿下金牌並且贏得2005年唯一的大獎，此外在第56届英特爾國際科學工程大賽中也取得三等獎。但是當年申請哈佛大學沒有被錄取，理由是亞裔生太多，後來他去了史丹福大學。胡澤群認為，因為優秀的亞裔生比較多就要限制人數，入學標準不是看學術成績，而是考量族裔比例，這就違反了平等原則，對亞裔生不公平。

聖蓋博谷地區菲律賓男生Tagorda個人學習成績優異，但不被第一流名牌大學錄取。他說他和西裔女友高中畢業時成績一樣優秀，自己的SAT成續甚至比女友高出20分。但是申請大學時，女友因為是拉美生，佔種族性別之利，哈佛、史丹福、普林斯頓大學等都被錄取了，自己同樣報考這些學校但無一錄取，成為平權法案的犧牲品，後來去了克萊蒙學院。 

華裔家長朱菁蕙也認為，「按族裔比例分配」的高校錄取政策，造成優秀的亞裔生內部競爭，這是一種變相的「種族歧視」。

此外，為了限制亞裔生升入名校，某些名校提高了亞裔生的SAT考分標準。普林斯頓大學社會學家艾斯潘沙德（Thomas Espenshade），自1997年起研究頂尖學府入學申請條件，他發現，亞裔生考SAT需要考到1550分，才能與白人的1410分以及非裔的1100分，有同等機會進入頂尖大學。

無獨有偶，加州大學（UC）理事會決定SAT不列為評估錄取的標準之一，使擅長該項考試的亞裔生失去了一項優勢，也為其他族裔學生清除了一道入學障礙，變相降低了亞裔生的入學率。

「學生爭取公平入學」創辦人Edward Blum（中）訴哈佛大學歧視亞裔生引發激...
「學生爭取公平入學」創辦人Edward Blum（中）訴哈佛大學歧視亞裔生引發激烈辯論。（美國教育記者協會提供）

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