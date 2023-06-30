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史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

編譯廖宜怡／綜合報導
聯邦最高法院裁定平權措施違憲，加州私立大學未來招生將受影響。（美聯社）
聯邦最高法院裁定平權措施違憲，加州私立大學未來招生將受影響。（美聯社）

聯邦最高法院29日裁決，任何在大學招生過程中考慮族裔的作法，都是種族歧視行為，違反美國憲法。這項裁決意味著，加州私立大學未來的招生方式將首次受到限制。

加州私立大學和學院一直將平權措施（affirmative action）視為加強校園文化和提高弱勢少數族裔學生畢業率、讓他們成為中產階級的一項有益工具。

史丹福大學校長拉文（Marc Tessier-Lavigne）29日發出聲明說：「史丹福大學的使命是：創造和傳播知識，以造福世界及人類。因此，思想、背景、身分和經歷的多元性，對我們的使命來說非常重要。我對聯邦最高法院今天做出的裁決深表失望。」

和加州其他私立大學一樣，拉文表示，史丹福將繼續透過法律允許的方式，招收多元化的學生。但目前還不清楚史丹福將採取哪些方式。

舊金山大學（University of San Francisco）校長費茲傑拉德（Rev. Paul Fitzgerald）表示，如果他們被要求在入學申請表上取消透露族裔的選項，他們將要求申請者寫一篇短文告知其族裔。

史丹福大學和麻省理工學院發出聯合聲明，呼籲最高法院不要阻止在招生過程中考慮族裔，讓他們維持和過去幾個世代以來相同的作法，因為這是能有效招收到符合資格的弱勢學生的唯一途徑。

史丹福大學教育研究所教授安東尼奧（Anthony Lising Antonio）說：「加大入學名額是非常稀有的東西，人們非常關心誰能被錄取，誰不能被錄取。有人可能會想，為什麼我們需要透過高等教育來解決這些社會問題？這場運動是我國白人至上主義歷史的一部分，也是對民權運動的長期抵制。」

自1996年加州選民投票通過209號法案、禁止該州公立大學採取平權措施招收學生以來，大學官員一直透過考慮學生生活經歷和學業成績，來錄取各高中最優秀的學生，同時結束使用標準化考試來評估學生，以保持校園的多元性。

加州 史丹福大學 招生

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