入學重成績努力 華裔教委多肯定

阿罕布拉學區教委會副主席甄銘新。（受訪者提供）

聯邦最高法院今天禁止大學在招生時使用種族和族裔為基準。南加部分學區 的華裔教育 委員認為，應以學生學術成績和其它努力成果作為大學錄取主要考量，而非按族裔比例分配，這樣每個學生才有平等機會升入理想學校。

羅蘭學區教委陳正治（Cary C. Chen）表示，對聯邦最高法院這項裁決感到高興，也表示支持。教育應該是平等的，而種族是與生俱來的，如果將種族配額作為大學錄取考量，換句話說，就是人自出生就是不平等的。

哈岡拉朋地學區教委郭志（Gino Kwok）認為，大學錄取是否應考量族裔，是一個熱點話題，不僅華裔社區關注，其他亞裔家庭，還有非裔、西裔、白人家庭都很關心。關於涉及這個話題的法律訴訟，受到全美各地民眾及維權團體、不同黨派矚目。對於亞裔社區來說，這項裁決令人鼓舞。不過在加州可能仍然是另一番景象，相當多數的大學在學生錄取時，仍以族裔作為考量。品學兼優的華人學生希望平等競爭進入大學，而華人家庭也不需要獲得什麼優待，要的是各族裔公平競爭。

聖瑪利諾學區教委會副主席張志堅（C. Joseph Chang）表示，從,平權政策的本意看，出發點是要照顧弱勢群體。本來華裔在美國也屬弱勢，但由於華人家庭重視教育，父母也願意為子女進入理想大學傾盡心力，近20年來，華裔、韓裔及越南裔學生在升學方面有很大進步，反而讓他們在申請知名大學時，錄取率受到平權法案的負面影響。作為教委，要面向所有族裔學生，希望學區所有學生以學業成績與各項努力作為未來的升學籌碼。因為依族裔錄取比例分配，影響進入理想大學，對努力進取的學生來說是不公平的。