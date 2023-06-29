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詐騙牛糞轉綠能投資 男被捕入獄

編譯吳日君／綜合報導
900萬元牛糞轉綠色能源投資騙局被揭穿，加州男子被捕入獄。圖僅為示意圖、非實際工廠照片。(Getty Images)
900萬元牛糞轉綠色能源投資騙局被揭穿，加州男子被捕入獄。圖僅為示意圖、非實際工廠照片。(Getty Images)

一名加州男子因詐騙牛糞可轉綠色能源投資，被捕入獄。根據聯邦檢察官辦公室聲明，加州波特維爾(Porterville)市的66歲男子布魯爾(Ray Brewer)，26日被判處6年9個月的聯邦監獄監禁，他涉嫌進行長達數年詐騙，騙取投資人875萬元。

檢察官指出，布魯爾於2014年至2019年進行一項計畫，聲稱在加州佛萊斯諾、克恩縣、國王縣、杜拉瑞縣(Tulare)與愛達荷州的乳製品工廠，建造厭氧消化池(anaerobic digesters)。厭氧消化池是「運用微生物分解，在缺乏氧氣環境中，進行生物降解材料，並將其轉化為甲烷，」其可出出售，並提供生產商綠色能源的可再生能源信用積分(renewable energy credits)。

聯邦檢察官表示，布魯爾告知投資人，他將把牛糞轉化成甲烷，投資人將可獲取66%的淨利與稅收優惠。

布魯爾帶投資人參觀乳品廠，聲稱他計畫在工廠建造沼氣池，並已為計畫籌集數百萬元資金。檢察官透露，布魯爾向投資人發送與乳製品業主簽訂的偽造租賃合約、偽造銀行貸款合約、與跨國公司假冒合約與正在建造機器的虛假照片。

當局指出，投資人資金進入數個銀行帳戶，布魯爾把錢花在自己身上，購買土地、裝潢房屋並買了新道奇卡車。他還用虛假的時程表、收據、電力報告與圖片，向投資人報告這座實際上並不存在的建設項目的最新情況。

布魯爾也利用從其他投資人處獲取資金，向部分投資者退還款項。

當投資人發現自己被騙時，已有部分人士贏得控告布魯爾的訴訟。但是，聯邦檢察官辦公室表示，在布魯爾最終被捕之前，他已搬到蒙大拿州歇瑞登(Sheridan)並新的假身分。

投資 檢察官 加州

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