議員解套 速食員工時薪可望達22元

速食店工人於東洛杉磯麥當勞餐廳外要求每小時 15 美元的最低工資，攝於 2021 年 3 月 12 日。（美聯社）

加州新法在提高速食店工人的工資，但因業界抵制延遲了近兩年。州議會的民主黨員現在或許找到了提高工資的解決方法。

去年，加州州長紐森 簽署了這項法律，成立了一個10人委員會，授予快餐工人調漲最低工資15.5美元至每小時22美元的權利。專家迅速稱讚該法律為「一代人中最重要的就業立法之一」。

不同於其他州，加州選民有權推翻議會通過的某些法律。商業團體反對該法律，成功收集到足夠的簽名，使2024年的全民公投成為可能，該法律在此期間暫不生效。

商業團體對公投結果有信心，然而，加州的運營預算 中存在一項條款，可以重新啟動類似快餐委員會的長期休眠監管委員會。

加州預算計劃將投票，其中300萬美元將重新啟動委員會，該委員會有權調查各行業工資情況。如果發現工資低於生活費用，它可以召集工資委員會並發布相應命令。

根據伯克萊加州大學 勞工研究與教育中心的說法，工業福利委員會將優先考慮，有超過10%工人處於或低於聯邦貧困線水準的行業，包括加州的速食店員工。預算要求委員會在2024年10月底前完成工作，這是選民預計投票是否維護快餐法之前的幾天。由於該資金是預算法案的一部分，選民無法阻止。

國際特許經營協會主席馬特哈勒（Matt Haller）表示，這是立法機構繞過業界阻止創建快餐委員會的明顯努力。他認為這是試圖創造某種「科學怪人」版本的法律，並指出超過100萬加州選民簽署了阻止該法律的請願書，顯示了工會對政治控制業務模式的渴望。

加州服務業國際工會（SEIU）去年贊助了快餐法案。該工會主席大衛維爾塔（David Huerta）對是否將資金用於實現該法案目標未發表評論，但表示這筆資金是低工資行業工人爭取生活所需工資的一部分。

新財政年度即將開始，紐森州長與立法領袖達成協議，恢復對產業福利委員會的資金支持。該委員會雖然沒有資金運作，但仍然存在並有17個有效的工資命令，涵蓋製造業、農業與家政等領域。