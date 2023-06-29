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餐館增服務費 強制性最低小費惹怨

編譯陳盈霖／綜合外電報導
餐館內用餐，帳單上的服務費，並非總是被定義為小費。（Getty Images）
餐館內用餐，帳單上的服務費，並非總是被定義為小費。（Getty Images）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，消費者早已發現，到餐館用餐時，帳單上除餐點的費用外，還有所謂的「服務費」（service charges）。

這筆費用並非總算成是小費，而被稱為「生活工資」（living wage）或「廚房費用」（kitchen fee），使餐館廚師與洗碗工作人員得到更好的工資。有時，這筆費用是用於支付員工醫療保險費，也可能是強制性最低小費，分配給所有餐廳員工。

科羅拉多餐館協會和基金會（Colorado Restaurant Assn. and Foundation）公關總監米克森（Denise Mickelsen）表示，對許多餐館而言，服務費最初是彌補疫情期間突然增加的運營成本，如購買個人防護裝備等，然即使社交距離時代結束，「餐飲業持續面臨普遍的勞動力短缺和不斷增加的成本，盈利相當困難」。

服務費通常會在菜單上的某處註明，然收到帳單時，還是感到措手不及。

為何不將這些額外成本計入菜單價格上？事實證明，消費者也不太喜歡這樣。

過去幾年，多家知名時尚餐廳嘗試轉向「全包」菜單定價模式，意即沒有服務費，沒有小費，然許多商家最終還是回歸原本模式。

Faun餐廳接受CNN播客（podcast）訪問時表示，「是的，主餐售價32元，我們不會再要求您給小費，但客人查看菜單時，心裡會有一種潛意識。32元可能不在他們價格範圍內，你會失去一些不願上門的顧客。」

服務人員也不喜歡這樣，他們寧可去其他餐廳工作，那裡的小費可能更高，也不會被迫分享小費。

然這使得餐館陷入困境，他們如何向員工支付足夠工資，又不能提高菜單價格至顧客不想上門的程度。

服務費可能是他們不得不的選擇。

米克森說，餐館提高菜單價格，以抵銷飛漲的成本，可能有些餐廳支出相對平穩，但無助於經營者彌補自2020年以來收入損失和債務。

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