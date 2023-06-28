墮胎權推翻1年 外州赴加州2縣求診增2.5倍

保護墮胎權利的早期判例被推翻一年以來，南加各界婦女強烈要求維護墮胎合法權。(本報檔案照)

根據「美國計畫生育 協會」（Planned Parenthood）的數據，自美國最高法院推翻了保護全國墮胎 權的判例一年以來，前往南加州的橙縣和聖伯納汀諾縣尋求墮胎的外州患者人數增加2.5倍。

2022年6月24日，最高法院對「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)的裁決，推翻了近半世紀以來的保障墮胎權判例「羅訴韋德案」，廢除了聯邦承認的墮胎權利。自判決公布一年以來，已有14個州將墮胎定為非法。據統計，全國有2500萬婦女居住在禁止墮胎或限制墮胎的州內。

根據「橙縣和聖伯納汀諾縣計畫生育協會」（Planned Parenthood of Orange and San Bernardino Counties ，簡稱PPOSBC）的數據，最近一年來，該地區的診所接待了451名州外墮胎尋求者，而一年之前只有180人。

來自外州的墮胎尋求者需要安排旅行及兒童看護事宜，所以進行墮胎手術的時間通常比本地患者晚。根據「美國計畫生育協會」的數據，只有55%的州外墮胎尋求者可以來得及接受藥物墮胎（藥物墮胎須在受孕後的10周內使用），而當地患者有機會進行藥物墮胎的比例為82%。

PPOSBC的負責人表示，他們接收的州外患者來自32個州，其中大多數來自德州和亞州，還有一些來自佛州，以及墮胎合法化的內華達州和科羅拉多州等地。

聯邦眾議員趙美心 曾於2021年9月提出H.R. 3755號婦女健康保護法案」（Women’s Health Protection Act，簡稱WHPA），確保墮胎護理權及患者接受護理的聯邦權利。該法案曾在眾議院通過，但最終因微弱劣勢未能通過參議院。目前該法律的第二個版本正等待決議，趙美心已提交請願書，要求眾議院對該法案進行投票。

趙美心24日在巴沙迪那All Saints教堂的活動上表示，在全國範圍內，已有十幾個州禁止或接近禁止墮胎。美國三分之一的女性在其家鄉無法墮胎，她們前往墮胎診所的平均旅行時間增加兩倍，流產的女性不能墮胎，生產併發症和孕產婦死亡率正在增加。

6月，一項最民調顯示，61%民眾認為懷孕前三個月的墮胎應該合法，創下歷史新高。