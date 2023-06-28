「6月憂鬱」不再 灣區空氣品質特優

專家指出，由於六月氣溫偏低，今年加州初夏空氣品質格外良好，民眾應感到慶幸。（美聯社）

雖然有人抱怨，灣區 夏季剛開始期間氣溫過低，民眾無法充分享受豔陽高照下海濱戲水的樂趣，社區於是產生所謂「六月憂鬱」(June Gloom) 的情調。然而專家指出，由於6月氣溫偏低，今年初夏空氣品質格外良好，民眾應感到慶幸。

根據氣象專家，今年前半年州上空低氣壓橫貫，其所產生的風力，吹散空氣污染物質。灣區空氣品質管理局 (The Bay Area Air Quality Management District) 首席空氣與氣象分析師阿里克 (Dan Alrick) 稱，今年情況迴異，與過去幾年不同，在低氣壓影響下，空氣污染物無法聚集，結果灣區空氣品質特佳。

一般情況下，如果專家發覺空氣品質有害民眾健康，則對外發出「保護空氣日」 (Spare the Air day) 。灣區今年到目前為止，只於4月27日發出一次「保護空氣日」。過去10年間，灣區前半年平均發出3.6次「保護空氣日」，去年同期也發出兩次，因此今年前半年，灣區空氣品質特優。

造成空氣品質惡化，引發保護空氣日的主要污染物為臭氧與細微顆粒。空氣中細微顆粒之所以形成，主要是森林野火產生的煙霧所致。如2020年加州 野火四處蔓延，灣區一地發出52次保護空氣日警戒。

專家指出，由於急速空氣氣流影響，今年加拿大的森林野火產生的煙霧，沒有隨風飄流到灣區。加州上空這道急速空氣氣流從東往西移動，除了防止高氣壓層移動到加州上空外，同時吸取空氣熱度與污染物。戴維斯加大土木工程與環境工程教授克里曼 (Michael Kleeman) 表示，這種情況下，污染物會停留在地面，對地方空氣品質有利。

炎炎夏日造成保護空氣日的主要因素是地面上的臭氧。一般情況下，工廠排放氣體在高溫 情況下會發生變化，形成臭氧，危害民眾肺部與呼吸道。如果氣溫愈高，化學物品加速起變化，形成臭氧氣體。蘇諾瑪理工學院 (Sonoma Technology) 氣象學家比米斯 (Jeff Beamish) 說，由於氣溫偏低，地面臭氧層無發產生。

然而專家警告說，隨然在低氣溫影響下，截至目前為止，加州空氣品質不錯。可是炎夏剛剛開始，如氣溫飆高，情況將會不同。根據國家氣象局，這個周末期間，在高氣壓影響下，加州各地氣溫將會急速升高，臭氧生成量亦將大幅增加。比米斯稱，加州即將進入夏季高溫期。