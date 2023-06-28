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冬雨不全壞事 納帕谷葡萄可望豐收

編譯陳盈霖／綜合外電報導
今冬豐沛雨量，釀酒葡萄生長旺盛，圖為俯瞰納帕谷，一大片釀酒葡萄。（AP）
今冬豐沛雨量，釀酒葡萄生長旺盛，圖為俯瞰納帕谷，一大片釀酒葡萄。（AP）

橙縣紀事報報導，納帕谷（Napa Valley）成排的釀酒葡萄，在陽光下閃閃發亮。這片綠油油的葡萄藤，反映出加州今冬創紀錄的降雨量，釀酒葡萄可望豐收。

加州擁有超過960平方哩的葡萄園，專門用於葡萄酒產業，最具標誌性的是位於舊金山北部的納帕谷。

今冬加州雨量創歷史新高，釀酒葡萄生長旺盛，但進入夏季前的涼爽春季，可能會阻礙葡萄成熟。果實在藤蔓上停留的時間愈長，愈容易受到秋季野火和初冬雨水影響。

近年來，加州豐沛的釀酒葡萄收成，因乾旱和野火等影響受到阻礙。

代表該選區聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）辦公室表示，加州種植者報告稱，2020年野火季節後，加州有價值6億元的釀酒葡萄，因煙霧影響受損。根據加州釀酒葡萄種植者協會（California Associaation of Winegrape Growers）數據，加州葡萄酒產業每年創收約1750億元。

而今年，乘坐熱氣球在納帕谷上空飛行，可看到綿延數哩，鬱鬱蒼蒼的綠色葡萄園。

在謝佛葡萄酒莊（Shafer Vineyards）擔任40年釀酒師的費南德茲（Elias Fernandez）說，今年葡萄藤上的果實比去年增加10%至15%，然從春季至初夏的溫度較低，可能會延遲收成。

他說，葡萄通常在勞工節後開始逐步收成，但屆時是否成熟，將取決於未來幾週是否有溫暖、陽光的天候。「我上次檢查時，發現葡萄的生長落後幾周，但現在判斷收成是否會遇到麻煩還為時過早。」

近年來，由於氣候變化，納帕谷受到重大野火襲擊，摧毀了這個舉世聞名酒莊部分地區。毫無疑問，釀酒葡萄很容易受到煙霧和火焰影響。

費南德茲說，因毀滅性野火季節出現的煙霧污染葡萄，他工作的葡萄莊園2020年失去全部作物。

代表納帕谷的帕迪亞和聯邦眾議員湯普森（Mike Thompson）本周在國會提出一項立法，以保護美國頂級葡萄酒生產州（加州、華盛頓州和俄勒岡州）的釀酒葡萄種植者，免受野火煙霧損害。

帕迪亞辦公室在一份聲明中表示，若該案通過，將加強對「煙霧汙染」（smoke taint）相關研究，並命令聯邦監管機構替種植者量身定制「公平的保險產品」。

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