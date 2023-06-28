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一分鐘看加州╱Norco百年馬鎮 好萊塢頻取景

記者啟鉻／河濱報導
諾可城市標誌。（記者啟鉻／攝影）
諾可城市標誌。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸河濱縣諾可市（Norco）是全美聞名的馬鎮（Horsetown），居民一直保留著養馬的傳統，街路旁闢有行馬道。1923年5月13日，一位叫科拉克（Rex Clark）的居民在這裡賣出社區第一棟物業，以「諾可」（Norco）命名的社區開始叫響。又經過41年，正式建市，稱為內陸諾可市。

諾可從一個村落集鎮至今已經跨入百年。在社區中心的Bob and Karlene Allen資料室內，存有大量歷史文檔及圖片，還有各種實物展示，社區中心就比鄰諾可第一所小學，已有百年歷史。

社區中心有大量關於百年歷史資料圖片。（記者啟鉻／攝影）
社區中心有大量關於百年歷史資料圖片。（記者啟鉻／攝影）
諾可百年前開設的第一所小學。（記者啟鉻／攝影）
諾可百年前開設的第一所小學。（記者啟鉻／攝影）

諾可社區居民喜歡養動物，尤其是馬匹，這裡有四通八達的行馬道，有著濃郁的鄉村「馬文化」氛圍，所以稱為「Horsetown USA」，市區的行馬道有近百哩長，還有專門用於馬匹活動的公園。市府允許居民在自己土地上養馬，對於馬匹數量有一定限制，部分居民還養其它動物，比如山羊、羊駝、家禽等。

居民一直保留養馬傳統。（記者啟鉻／攝影）
居民一直保留養馬傳統。（記者啟鉻／攝影）

由於諾可還保留著古樸的鄉村風格，因此受到好萊塢電影人青睞，超過15部電影、電視劇在這裡取景拍攝，比如拍攝於1938年的「Test Pilot」、1970年的「Norwood」以及1953年「The Charge at Feather River」等。這些影片都展示了諾可擁有的西部及鄉村美景。這裡還有多座歷史地標，比如建於1890年的Norco Schoolhouse，是諾可百年慶所在地。其它歷史建築，還有Norco Hotel 以及Silver Dollar Saloon 等。

諾可以提倡社區意識和志願服務在南加內陸聞名，每年都會舉辦Horsetown遊行和Norco Fair等，也吸引了各地遊客一起慶祝這個城市獨特的鄉村文化和歷史。諾可居民以在鄉村氛圍而自豪，2021年，諾可市成為「馬術歷史街區」（Equestrian Historic District）。

南加 好萊塢

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