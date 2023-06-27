私密景點╱音樂教授當貢多拉船夫 為乘客唱小夜曲

接受過專業聲樂訓練，且有20多年貢多拉船夫經驗的安納斯塔西亞，在加州莫洛灣提供民眾乘坐威尼斯貢多拉的體驗。（網路影片截圖）

想像一下在夜間乘坐貢多拉（gondola，又稱鳳尾船），船夫在一旁輕唱著小夜曲，和心愛的人在月光和城市燈光下享受浪漫。現在，不用親自到義大利威尼斯，民眾在加州 莫洛灣（Morro Bay）也能擁有這種體驗。

加州聖路易奧比斯波縣（San Luis Obispo County）居民安納斯塔西亞（Stephen Anastasia）在南加 州當了22年貢多拉船夫後，將他的划船熱情、專業歌喉和精心雕刻、裝飾的威尼斯婚禮貢多拉「吉安娜」（Gianna）帶到了北部海岸。

安納斯塔西亞表示，「吉安娜」一次最多可載六名乘客，可以沿著海灣周圍划行，讓乘客觀賞野生動物，或者可以停靠在一個安靜的地方，讓乘客進行私人野餐，乘客可以同時要求安納斯塔西亞演唱小夜曲。

安納斯塔西亞說，他是聖路易奧比斯波縣第四代居民，他在長堤 州大（cal StateLong Beach）獲得幼稚園到12年級的合唱和聲樂藝術教師資格，並與妻子在長灘生活了25年。安納斯塔西亞也是帕索羅布斯（Paso Robles）拿撒勒人會（Church of the Nazarene）的牧師，妻子則是教堂經理。

在爾灣加大獲得碩士學位後，安納斯塔西亞當了十年的專業歌劇演員，和十多年的音樂教授。他在長堤的Gondola Getaway學會划貢多位，並從2000年開始在那裡工作，一做就是15年。之後，他又在另外兩家貢多拉公司工作多年，因此總共有超過20年划貢多拉的經驗。

安納斯塔西亞說：「我相信，我是南加州第一個為多家貢多拉公司工作過的船夫。」

安納斯塔西亞後來向Gondola Adventures的老闆摩爾（Greg Mohr）買下「吉安娜」。由於「吉安娜」是摩爾買的第一艘船，一開始捨不得賣掉它，但後來態度軟化，同時也搬到德州。

安納斯塔西亞指出，「吉安娜」是莫洛灣第一艘貢多位，也是美國僅有的五艘真正來自威尼斯的婚禮貢多拉之一，是由著名藝術家桑托（Il Santo）於1961年在威尼斯建造的。

據了解，「吉安娜」當初從威尼斯被帶到美國來，是為了賣給賭城的威尼斯人飯店。結果發現，飯店人造運河的設計容納不下36呎長的「吉安娜」。「吉安娜」後來被送給《新娘》雜誌（Brides），在拍賣會上被賣給Gondola Adventures。