生活費太高 4成加州人認真考慮外移

最新民調顯示，四成加州人認真考慮離開該州。（美聯社）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，住房成本上升，加州 人口連續第三年下降。最新民調 顯示，此趨勢可能持續下去，十分之四的加州人正「認真考慮」離開該州。

這項由Strategies 360與洛杉磯時報和三個社區組織合作的民調，有超過1300人（有特定配額，以確保受訪者反映加州在年齡、性別、種族、教育背景多樣性）參與，針對加州多樣性、經濟與生活總體滿意度發表意見。

雖然超過三分之二受訪者表示，很願意將加州稱為自己的家，但40%的受訪者正考慮離開，高昂的生活成本是主因。

考慮搬家的人中，61%認為加州生活成本太高，27%是因政治原因。

民調也顯示，加州經濟滿意度遭重創，比2020年下降12個百分點，比去年下降五個百分點。

大多數加州人對財務安全感也下降，年收入5萬至10萬元家庭中，72%表示無法過上舒適生活，無法儲蓄。三年前同一收入階層中，不到一半有上述問題。

加州的多樣性，則被居民認為是住在該州的優勢。許多人表示，社區不同族裔間關係良好，比整個國家關係好得多。

然許多受訪的有色人種表示，仍然面臨與種族相關的歧視，對獲得優質工作、安全社區、良好學校和執法單位公平待遇等方面不太滿意。

根據美國人口普查，自2020年以來加州人口少了約50萬人。58個縣中，有一半以上人口減少，其中南加州和灣區許多縣（生活成本全國最高的兩個區）人口降幅最大。

然對於有能力負擔得起高昂生活成本的人來說，加州戶外美景、無盡的便利設施、充滿活力的社區和文化，仍是值得的。