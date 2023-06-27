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加州高院：警察執法不當 不再享訴訟豁免權

編譯廖宜怡／綜合報導
加州最高法院裁定，警察在調查期間若做出不當行為，不再享有訴訟豁免權。（美聯社）
加州最高法院裁定，警察在調查期間若做出不當行為，不再享有訴訟豁免權。（美聯社）

一項過去幾十年來一直幫助加州執法人員免受起訴的法律，本周被加州最高法院推翻。最高法院裁定，加州執法人員若在調查犯罪的過程中做出不當行為，將不再享有民事訴訟豁免權。

對於南加州河濱縣縣警在調查案件期間，任由一具赤裸男屍曝露在公眾面前長達八小時，河濱縣當局認為縣警享有不被起訴的權利。不過，加州最高法院法官22日一致駁回河濱縣當局的這項論點。

根據加州法律，執法人員不會因為在案件起訴過程中造成任何傷害而被提起告訴，即使執法人員的行為是「惡意且沒有正當理由」。但最高法院表示，從現在起，警察可以因為在調查期間做出不當行為被提告。

最高法院大法官克魯格（Leondra Kruger）在裁決中寫道：「調查和起訴程序之間可能存在實際重疊的部分，但將它們視為同一件事是不合理的。」

克魯格指出，最高法院曾在1974年做出類似裁決。但在1994年，加州一個上訴法院做出一項更廣泛的定義，保護警察不會因為調查期間的不當行為遭到起訴。此後，下級法院一直依據這項裁決，駁回針對警察涉及不當行為提出的訴訟。

河濱縣這起案件發生在2017年，男子里昂（Jose Leon）遭鄰居槍殺。在警察抵達現場後，他們將里昂的屍體拖到一輛警車後面，導致他的褲子掉下，生殖器露出。

里昂的妻子朵拉（Dora Leon）後來控告河濱縣疏忽和對她造成精神折磨，因為警察讓她丈夫赤裸的身體在眾目睽睽下曝露了八小時。這起訴訟後來被下級法院駁回，理由是執法人員和執法單位在調查期間的行為享有訴訟豁免權。

克魯格表示，最高法院後來重啟這起訴訟，認為下級法院的裁決是錯誤的，因為警方的調查不能被視為起訴程序的一部分。

最高法院這項裁決獲得加州民權律師伯里斯（John Burris）的稱許。伯里斯曾擔任過加州1000多名警察不當行為受害者的代表律師。

伯里斯說：「這項裁決應該會對警務改革產生積極的影響，因為現在有了法律的規範。警察應該接受嚴格的培訓，並進一步了解他們的義務到底是什麼。」

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