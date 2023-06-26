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試圖解禁平權法 州憲修正案議會過2關

編譯組╱加州25日電
加州憲法修正案試圖修改209平權法案。圖為柏克萊加大。(Getty Images)
加州憲法修正案試圖修改209平權法案。圖為柏克萊加大。(Getty Images)

加州選民可能很快就會投票決定是否支持使用州府資金，改善特定族裔和性別群體的健康、教育或經濟福祉的項目。

「我們不是在 2020 年就已經投票否決了嗎？」 選民可能會問。這指的是 16 號提案（Proposition 16）競選活動的失敗。當時這一提案試圖撤銷加州選民1996年批准禁止將種族、性別、國籍和族裔作為公立大學招生和其他州項目的一個因素的禁令，即209法案（Proposition 209）。

最新的努力被稱為州議會憲法修正案第7號。它不會完全推翻 209 號提案。後者在 27 年前製定了全國第一個平權行動禁令。 相反，第7號修正案將允許州機構向州長發送豁免請求，以避免 209 號提案的限制，只要該例外是基於學術研究。

發起人的目的是讓這項憲法修正案作為一項提案出現在 2024 年 11 月的投票中，屆時選民將決定美國的下一任總統。 為了實現這一目標，這項需要獲得州議會三分之二多數的支持。到目前為止，該提案已在州議會的兩個委員會獲得通過，並等待第三個委員會的聽證會。

然而，除了這些基本細節之外，對於該措施將對加州產生什麼影響，人們幾乎沒有達成一致。 它會恢復招生中的種族優惠嗎？ 不清楚。 它會允許新的基於族裔的計畫重釋聯邦法律和法院先例嗎？ 另一個未知。

與 2020 年投票一樣，當前的努力在於彌補歷史偏見對特定人群造成諸多影響，例如住房歧視或警察不公。 提案試圖通過將種族作為有助於消除這些不公正計畫中一個因素，來彌補過去種族不公正。

該修正案的作者、來自佩里斯（Perris）的民主黨議員傑克遜 (Corey Jackson) 表示，這項立法是為了「顯示 209 號提案是失敗的實驗」。

他希望放寬州法律，以便立法者和州機構能夠直接支持非裔和其他邊緣化的州居民，同時仍符合209 號提案的某些精神。

傑克遜說，修正案對部分群體的關注是「確保有專門為他們制定的干預措施，以幫助解決他們特有的問題」。

然而，這一公平框架與 209 號提案支持者所追求的平等不一致。

加州平等權利基金會執行董事吳文淵(Wenyuan Wu，音譯)在給議員的信中寫道：「如果這項修正案獲得通過，將大大削弱加州人人平等待遇的憲法原則」。

她預計州民主黨將在投票中獲勝。但她的團隊將與之抗爭，並且擁有豐富的經驗。 吳和其他基金會官員在成功反對16 號提案的活動中發揮了關鍵作用。她領導的基金會最近提告多個城市和州機構，將種族和性別作為公共社會項目資格的一個因素。

這項措施會給加州帶來平權行動嗎？傑克遜說，與第 16 號提案不同，最新的憲法修正案旨在改變第 209 號提案，並不會允許加州的公立大學將種族作為招生的一個因素。

但吳不同意。她說，修正案將「恢復種族優惠，只要種族優惠可以用來改善結果」。 她的團隊認為，這基本上是在沒有明說的情況下廢除 209 號提案。

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