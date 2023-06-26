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賠償非奴後裔恐超過8000億 可能拖至明年立法

編譯組╱沙加緬度25日電
加州賠償非裔立法要到明年才有結果。(美聯社)
加州賠償非裔立法要到明年才有結果。(美聯社)

本周四(29日)，加州第一個全國賠償特別工作組計畫向州立法機構提交一份詳盡報告和建議，說明如何對符合資格的加州非裔遭受奴隸制的持久傷害進行賠償。

儘管這可能是一個歷史性時刻，但這並不意味著賠償倡導者已經跨過了終點線。

然後，立法者必須決定將工作組的哪些建議轉化為法案供審核。 這些法案隨後必須由州眾議會和參議會進行投票。如果獲得批准，則發送給州長紐森簽署成為法律或否決。 而這一切可能要到明年才會發生。

「在很大程度上，本立法年度很可能不會制定這項立法」，來自民主黨人、特別工作組成員兼立法非裔黨團副主席布拉德福德 (Steven Bradford) 日前告訴 CalMatters。

他說：「這些建議可能會以法案的形式提出。最早可能會在今年 12 月提出，並將在下一個立法周期中完成該程序」。

經過兩年多的時間、數百小時的公開會議和數千頁的公開文件，工作組建議的核心是建立經濟模型，說明州政府如何計算每個符合資格的加州非裔可能補償多少錢。

經濟學家估計，由於幾十年來的過度執法、不成比例的監禁和住房歧視，符合條件的非裔居民可能總共補償額超過8000億元的債務。 這8000億元是加州3000億元以上年度預算總支出的兩倍半多。

這一補償數字遭到了其他立法者和紐森的冷淡回應。 很少有立法者表示支持特別工作組的建議。紐森辦公室繼續表示，州長正在等待最終報告的發布。

布拉德福德提出了將州年度預算的 0.5% 挪用來產生 15 億美年金的想法，為賠償計畫長期付款提供資金。

「從某種意義上說，我們正在等待最終報告。該報告將於下周發布。 然後我們就會看到我們真正的盟友在哪裡」，布拉德福德說。

加州 非裔 紐森

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