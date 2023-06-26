加州最低時薪18元案公投 更多工作恐流失

加州最低時薪調漲至每小時18元，明年由選民公投。（示意圖，Unsplash）

通膨居高不下加劇了民眾的生活壓力和收入不平等，為了應對這一現象，加州 選民將針對「2022年生活工資法」（Living Wage Act of 2022）提案於2024年11月4日進行公投，該提案將決定是否通過將加州最低時薪 調漲至每小時18元，從而延長2017年實施的分階段加薪。

此前在2022年2月，支持者收集該法案聯署簽名，未能在截止日前完成，而這一次這項提案已被州務卿批准放入明年選票。

加州目前的最低時薪在2023年1月1日上調為15.5元，根據生活工資法最初的工資增加時間表，僱用超過25名員工的企業，最低工資在今年早些時候會增加至每小時16元，明年1月增加至17元。員工人數少於25人的企業，2024年1月最低工資將增加至每小時16元。若這項提案明年投票通過，最低工資每小時17元將立即生效，2025年1月提高至18元，達到全美第二高。

律師劉龍珠表示，這項提案的通過率會很高，因為僱員永遠會比僱主多，哪怕員工本身就是高薪職業，最低時薪上漲間接導致他們可以提出加薪，從而讓整體員工薪資上調，這一定是員工希望看見的，所以支持者肯定居多。

劉龍珠補充說，但從僱主的角度來看，僱主成本增長會導致更多中小型企業難以生存，甚至搬去外州經營，從而導致更多的工作崗位流失。美國法律是保護勞工 的，尤其在加州民主黨執政更為明顯，這種看似保護勞工的政策，實際上會導致職場競爭更加激烈。