不增反減 加州急診室拉警報

研究報告顯示，因為加州急診室減少，但急診病人增加，急診病人看病的等候時間愈來愈長。（美聯社）

根據舊金山加大（UCSF）22日發表研究報告顯示，過去十年中，加州 沒有因為急診需求的增長而增設急診室。研究表明，加州急診室的數量有所下降，「而對急診的需求，尤其是病情最嚴重患者的急診需求，卻上升了。」

加州急診科的數量過去十年減少了大約4%，但急診就診數量卻增加了超過7%。其中重病求診的數量增加了近68%，病情較輕的求診數量減少了63%。研究顯示，同期加州人口增長了4.2%，但加州在此期間失去了13個急診科和1888張病床。

「我們進行這項研究，是為了真正了解，是否有證據證實我們在醫院第一線的實際經歷。」研究報告的主要作者、舊金山加大急診醫學教授和急診室醫生夏瑞妮（譯音， Renee Hsia ）說。

她強調說：「情況正在變得更糟。 這個系統已經緊張到了極限。」

夏瑞妮親身經歷了這些問題：各急診室病人面臨漫長的等待時間，甚至有病人不願繼續等待，放棄治療。「有一次，有病人來到醫院，他的手被一塊碎瓷器割傷了。」夏醫生說，病人的傷勢沒有生命危險，醫護人員還有其他更嚴重的病人需要處理。這位病人等了很久，後來他離開了。

這種狀況被稱為LWBS，即「病人走了但無人知曉」（left without being seen），是研究人員在研究過程中使用的指標之一。

夏瑞妮說，研究人員使用的另一個指標是：醫院或急診室病人太多時，救護車不得不把病人轉送其他醫院。如果有人心臟病 發作，而最近的醫院無法容納這位病人，救護車必須改道到其他醫院，這可能需要更長時間。

夏瑞妮說，「病人必須等待更長的時間，才能真正治療他的心臟病或中風，或其他任何疾病。」隨著救護車行駛時間的延長，在街上提供急救治療或應對其他情況的救護車也因此減少。

夏瑞妮表示，雖然這項研究在2011年至2021年間進行，但重要的是關注新冠疫情爆發之前2011年至2019年的數據。「我認為這更真實地反映了對急診室的實際需求。」她說，「如果我們只看2011年和2019年，我們會發現每年急診就診人數增長了23%。」疫情期間，人們可能不願冒著感染新冠肺炎的風險去急診室求診，這並非人們已經習慣了這種狀況，目前急診室的求診率正在再次回升。

展望未來，夏瑞妮希望這項研究能夠清楚說明，目前的醫療保健系統，如何在某些領域中造成供需差異。大多數醫院都是私營的，並且像企業一樣運營。夏瑞妮說：「審視醫療保健服務時，會發現市場主導一切。由醫院在哪裡獲得最多報銷金額來決定（服務），而不是根據哪裡有病人的需求來決定。」

「如果你所在地區有很多擁有商業性醫療保險 的患者，即他們有Blue Cross、Blue Shield、United、Aetna或Humana等公司的保險，那麼急診室就是一個收入中心。」夏瑞妮說，「但是，如果你所在地區有很多沒有醫療保險的患者，或是接受Medicare或MediCal的患者，報銷利潤不那麼豐厚，那麼急診室就是一個開支中心。」