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妊娠危機中心激增 檢察長邦塔也震驚

編譯廖宜怡／綜合報導
加州不支持墮胎的妊娠危機中心數量激增，讓墮胎權支持者感到挫敗。（美聯社）
加州不支持墮胎的妊娠危機中心數量激增，讓墮胎權支持者感到挫敗。（美聯社）

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，加州的妊娠危機中心（crisis pregnancy center）愈來愈多，讓墮胎權支持者感到十分挫敗。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）去年表示，他對加州妊娠危機中心數量激增感到震驚，同時對消費者發出警告，指這些宣稱提供全方位生育健康服務的中心，並不提供墮胎或墮胎轉介服務，也不提供節育或其他形式的避孕措施。

墮胎權支持人士表示，妊娠危機中心提供錯誤訊息給無助的孕婦，告訴她們墮胎會增加罹患憂鬱症和乳癌的風險。

根據進步派法律倡導組織Alliance 2022年所做的一項分析，加州有近三分之二的妊娠危機中心「做出虛假或有偏見的醫療聲明，尤其是關於懷孕和墮胎的聲明」。

墮胎權支持者表示，妊娠危機中心是《羅訴韋德案》（Roe v. Wade）被最高法院推翻後他們的下一個戰場，因為這些中心提供了讓反墮胎運動在加州立足的途徑。

洛杉磯加大生育健康法律中心（Law Center on Reproductive Health）律師柯恩（Cathren Cohen）說：「在墮胎在美國一半的州仍屬合法的情況下，那些推翻《羅訴韋德案》的人不會停止行動，他們希望完全廢除墮胎權。在像加州這種保護墮胎權的州，這些人能做的是說服人們不要墮胎，這也是這些中心的主要功能。」

妊娠危機中心的支持者表示，他們希望在加州設立更多的中心，尤其是在沒有提供生育健康服務的農村地區。數據顯示，加州有40%的縣沒有墮胎診所。

由於宗教和保守團體支持妊娠危機中心，加州民主黨人在如何制定法令監管這些中心方面遭遇了阻礙。

為了指導病人前往真正提供墮胎服務的診所墮胎，加州眾議員史基亞沃（Pilar Schiavo）提出一項資助宣傳活動的法案，但未能獲得議會通過。她說：「我認為，這個問題凸顯了我們在這個領域正節節敗退。」

事實上，加州另一位眾議員鮑爾-卡漢（Rebecca Bauer-Kahan）提出的打擊妊娠危機中心的法案，也遭到議會否決。

墮胎 加州 眾議員

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