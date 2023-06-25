缺乏金援 移動墮胎診所前途未卜

舊金山加大婦產科醫生奧特里（Meg Autry）的「漂浮的墮胎診所」計畫前途叵測。（電視新聞截圖）

美國最高法院在多布斯訴傑克森（Dobbs v. Jackson）案中，投票推翻了保護全國各地墮胎 權利的長期先例的一年後，舊金山加大婦產科醫生奧特里（Meg Autry）向南方各州婦女提供墮胎護理的一項雄心勃勃的計畫，也變得前途不明。

去年6月奧特里提議在墨西哥 灣建立一個「漂浮的墮胎診所」，為附近各州的人提供服務，這些人因羅訴韋德案（Roe v. Wade.）被推翻而無法獲得墮胎護理。這艘船將在聯邦水域運營，這意味著州政府的限制將不適用。賭場船公司也遵循類似邏輯，其他水上醫療模式也已經存在。

PRROWESS是為營運水上診所而成立的非營利組織，根據公開稅務文件，它在2022年籌集了26萬1949元的捐款。但這一數額主要來自小型捐助者，還不足以資助今年夏天之前計畫送入海灣的診所。奧特里估計，該診所可能會耗資2000萬元，她希望能找到一個願意投資300萬至500萬元的捐贈者，且可能有很少的回報。

PRROWESS已經與律師進行了廣泛的合作，以保證其業務的合法性。代表該非營利組織的律師項目的高級顧問艾倫（Amanda Allen）說，PRROWESS計畫提供的服務是100%合法的，任何法律威脅都將來自反墮胎極端分子。

診所的目標是每月在墨西哥灣地區運營三周，為預先篩選的病人提供安全的交通，讓他們在船上接受全面的生殖健康護理。根據需要，診所將提供孕期長達14周的流產手術、避孕（包括緊急避孕）及性傳播感染的測試和治療。在某些情況下，診所還提供法律援助或社會服務，而患者只需支付很少的費用或無需支付費用。

由於沒有主要捐助者的支持，奧特里和PRROWESS的其他組織者正在考慮縮減業務。上周，該團隊去看了一艘較小的船，這艘船雖一次將允許較少的病人上船，但可以提供一個初步的概念證明，並測試該船的法律可行性。

PRROWESS打算服務的四個州：密西西比州、路易斯安那州、德州和阿拉巴馬州 ，包括在全國14個已經通過徹底禁止墮胎護理的州裡。對此服務的一項調查發現，如果在船上進行墮胎是最便宜的，79%的受訪者表示，會選擇這樣做。