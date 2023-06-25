歷史拼圖／誰掌管加州 12面旗幟寫歷史

曾經出現在加利福尼亞這塊土地上的12面旗，年代先後由左至右排列。（取自Wayback Machine網站）

加利福尼亞這塊土地上，曾經有12個政治實體前來插旗，它們分別代表對加利福尼亞全部、部分，甚至遠超過現有界線的統治權，底下是對12個政治實體與代表旗幟的介紹。

神聖羅馬帝國（1542年）：哥倫布發現新大陸後50年，西班牙遠征軍就抵達了加利福尼亞，雖然沒有代表此地的正式旗幟，因此借用神聖羅馬皇帝查理五世代表。

勃根地十字旗（1542）：勃根地十字旗（Cross of Burgundy）原本是法蘭西勃艮第（Burgundy）的旗幟，隨著哈布斯堡王朝進入西班牙，並登上西班牙皇位。因此勃根地十字旗與西班牙帝國旗都同時出現在加利福尼亞。

英格蘭（1579年）：英格蘭探險家Francis Drake抵達雷耶斯角（Point Reyes）後，宣稱此地為英女王領地，不過該旗只使用了一個月。

西班牙（1787年）：西班牙18世紀重繪國旗，大致與現代的國旗相同，並隨著教團（mission）在加利福尼亞太平洋沿岸飄揚。

俄美公司（1812年）：俄羅斯帝國一度以阿拉斯加為基地朝北美開拓，最南到達舊金山 以北的羅斯堡（Fort Ross），直到1841年退出美洲之前，加州 至阿拉斯加都能見到俄美公司的旗幟。

阿根廷（1818年）：1818年11月，法裔阿根廷籍冒險家Hyppolite Bouchard帶著200人，在蒙特瑞一帶遭遇西班牙軍隊，不過只占領了蒙特瑞市（Monterey）六天，其後就開始往南逃竄，看到港口就搶，加利福尼亞最後一站是聖璜卡畢斯壯諾（San Juan Capistrano）。

墨西哥 第一帝國（1821年）：脫離西班牙獨立後的墨西哥，成立新的帝國，不過國祚只有兩年，1823年就被推翻，第一帝國的旗幟成為後來墨西哥國旗的藍本。

墨西哥共和國（1823年）：取代了第一帝國的共和國，保留原本旗幟上的綠白紅底色，但將老鷹頭上的皇冠取消，就算經過第二帝國的復辟，現在的墨西哥國旗仍與1823年的版本相同。

加利福尼亞共和軍（1846年）：加利福尼亞共和軍（California Battalion）作為反對西班牙統治的先鋒，奪下了聖塔芭芭拉（Santa Barbara）一帶，並插上加利福尼亞共和軍旗。

加利福尼亞共和國（1846年）：與共和軍同時出現的，還有加利福尼亞共和國旗，左邊紅色星星、右邊的灰熊，以及California Republic字樣與下方的紅色橫條，都成為後來加州州旗的藍本。

美利堅合眾國（1848年）：美墨戰爭在1848年2月終止，墨西哥北方許多領土都歸於美國，包括加州、內華達、猶他等地都是。當時的美國只有29州與一些領地，因此國旗只有30顆星，但是代表最先獨立13州的紅白橫條已然成形。

加州州旗（1850年）：加利福尼亞在1850年8月正式成為美國的一州，加州州旗也開始出現，基本概念都沿用加利福尼亞共和國旗幟，只是把紅星縮小，灰熊放大、改置中央，California Republic字樣與下方的紅色橫條都維持不變。