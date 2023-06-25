我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山Westfield商場改造足球場或實驗室？布里德拋構想

最新／洛縣鑽石吧老人之家雙屍命案 警證實兇嫌為40歲華人

歷史拼圖／誰掌管加州 12面旗幟寫歷史

編譯胡立宗／綜合報導
曾經出現在加利福尼亞這塊土地上的12面旗，年代先後由左至右排列。（取自Wayback Machine網站）
曾經出現在加利福尼亞這塊土地上的12面旗，年代先後由左至右排列。（取自Wayback Machine網站）

加利福尼亞這塊土地上，曾經有12個政治實體前來插旗，它們分別代表對加利福尼亞全部、部分，甚至遠超過現有界線的統治權，底下是對12個政治實體與代表旗幟的介紹。

神聖羅馬帝國（1542年）：哥倫布發現新大陸後50年，西班牙遠征軍就抵達了加利福尼亞，雖然沒有代表此地的正式旗幟，因此借用神聖羅馬皇帝查理五世代表。

勃根地十字旗（1542）：勃根地十字旗（Cross of Burgundy）原本是法蘭西勃艮第（Burgundy）的旗幟，隨著哈布斯堡王朝進入西班牙，並登上西班牙皇位。因此勃根地十字旗與西班牙帝國旗都同時出現在加利福尼亞。

英格蘭（1579年）：英格蘭探險家Francis Drake抵達雷耶斯角（Point Reyes）後，宣稱此地為英女王領地，不過該旗只使用了一個月。

西班牙（1787年）：西班牙18世紀重繪國旗，大致與現代的國旗相同，並隨著教團（mission）在加利福尼亞太平洋沿岸飄揚。

俄美公司（1812年）：俄羅斯帝國一度以阿拉斯加為基地朝北美開拓，最南到達舊金山以北的羅斯堡（Fort Ross），直到1841年退出美洲之前，加州至阿拉斯加都能見到俄美公司的旗幟。

阿根廷（1818年）：1818年11月，法裔阿根廷籍冒險家Hyppolite Bouchard帶著200人，在蒙特瑞一帶遭遇西班牙軍隊，不過只占領了蒙特瑞市（Monterey）六天，其後就開始往南逃竄，看到港口就搶，加利福尼亞最後一站是聖璜卡畢斯壯諾（San Juan Capistrano）。

墨西哥第一帝國（1821年）：脫離西班牙獨立後的墨西哥，成立新的帝國，不過國祚只有兩年，1823年就被推翻，第一帝國的旗幟成為後來墨西哥國旗的藍本。

墨西哥共和國（1823年）：取代了第一帝國的共和國，保留原本旗幟上的綠白紅底色，但將老鷹頭上的皇冠取消，就算經過第二帝國的復辟，現在的墨西哥國旗仍與1823年的版本相同。

加利福尼亞共和軍（1846年）：加利福尼亞共和軍（California Battalion）作為反對西班牙統治的先鋒，奪下了聖塔芭芭拉（Santa Barbara）一帶，並插上加利福尼亞共和軍旗。

加利福尼亞共和國（1846年）：與共和軍同時出現的，還有加利福尼亞共和國旗，左邊紅色星星、右邊的灰熊，以及California Republic字樣與下方的紅色橫條，都成為後來加州州旗的藍本。

美利堅合眾國（1848年）：美墨戰爭在1848年2月終止，墨西哥北方許多領土都歸於美國，包括加州、內華達、猶他等地都是。當時的美國只有29州與一些領地，因此國旗只有30顆星，但是代表最先獨立13州的紅白橫條已然成形。

加州州旗（1850年）：加利福尼亞在1850年8月正式成為美國的一州，加州州旗也開始出現，基本概念都沿用加利福尼亞共和國旗幟，只是把紅星縮小，灰熊放大、改置中央，California Republic字樣與下方的紅色橫條都維持不變。

墨西哥 加州 舊金山

上一則

台北市議員 洛杉磯演講

下一則

北美台灣研究學會年會 百人交流

延伸閱讀

遊遍全世界193國沒處去 電台DJ加州買地「自己建國」

遊遍全世界193國沒處去 電台DJ加州買地「自己建國」
供應短缺 加州房屋險、車險難買

供應短缺 加州房屋險、車險難買
個人年收低於10.4萬 灣區舊金山、聖馬刁、馬連3縣列低收入

個人年收低於10.4萬 灣區舊金山、聖馬刁、馬連3縣列低收入
車管局納駕駛為選民 2議員推自動登記制

車管局納駕駛為選民 2議員推自動登記制
禁售小圈豢養豬肉令 延明年實施

禁售小圈豢養豬肉令 延明年實施
饒影凡選州參議員募款 400嘉賓力挺

饒影凡選州參議員募款 400嘉賓力挺

熱門新聞

每磅不到一元錢的櫻桃令華人驚喜。（讀者提供）

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

2023-06-22 20:01
兩名女子險遭一座頭鯨「吞下」。（視頻截圖）

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

2023-06-21 19:49
李芳雯介紹說，美國近幾年通貨膨脹很嚴重，小費也漲的離譜。（李芳雯臉書）

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

2023-06-21 22:40
現年58歲的台灣資深女星李芳雯，背譽為「凍齡美魔女」。（李芳雯提供）

台女星李芳雯遊LA 好市多神不知鬼不覺被偷包

2023-06-21 20:51
洛杉磯縣警察局19日發出緊急通告，呼籲可能知情民眾向警方提供有關華裔受害人鄧傑（Jie Deng，音譯）日前在拉朋地一家夜總會被刺身亡的相關綫索。（洛縣警方）

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

2023-06-19 16:57
這棟豪宅的特色是擁有可以俯瞰洛杉磯市的全景視野，並設有多個休息區。（取自Redfin）

麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

2023-06-21 02:17

超人氣

更多 >
反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊
俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看
瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」

瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」
瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋

瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋
瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻