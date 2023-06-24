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禁售小圈豢養豬肉令 延明年實施

編譯組／綜合22日電
加州選民2018年投票通過的加州12號提案，為飼養豬的空間大小制定了全美最嚴格的標準。該提案原訂7月1日實施，現決定延至明年1月1日才實施。圖為支持加州12號提案的愛荷華州豬農馬德森。（美聯社）
加州選民2018年投票通過的加州12號提案，為飼養豬的空間大小制定了全美最嚴格的標準。該提案原訂7月1日實施，現決定延至明年1月1日才實施。圖為支持加州12號提案的愛荷華州豬農馬德森。（美聯社）

加州選民曾批准一項提案，該案禁止銷售任何小豬圈豢養之豬的肉產品，聯邦最高法院一個月前裁決該案有效，但加州現在同意將延至明年才執行此提案。

2018 年，加州第12號提案獲得逾62%加州選民投票同意通過，但因為豬肉業提出法律挑戰，該提案至今一直被擱置。豬肉業認為，執行該提案會干擾州與州之間的貿易，並推高全國豬肉產品的價格。 今年5月11日，最高法院以 5票對4票裁決，加州有權保護其居民免受其認為不人道行為的影響；執行此法案也不會太大地擾亂全國商業。

沙加緬度縣法官曾下令禁止執行第12號提案，禁令原定今年7月1日到期。但在上星期，代表州食品暨農業廳的律師，以及要求推遲執行此法案的雜貨商和餐館老闆的律師，簽署了一項修改的禁令，將執行此提案的日期推遲到明年1 月1日。

律師向法庭提交的文件指出，州政府「理解必然會有一個過渡期」。 州食品暨農業廳無意將其「有限的資源」用於立即從已購買豬肉的商店和餐館或供應鏈中，移除不合新法的豬肉，而是將在今後幾個月內，告知豬肉產品的生產商和銷售商，他們在實行新法規之後的責任。

由人道組織和其他動物保護團體發起的第12號提案，要求養豬業者把豬豢養在至少24平方呎的豬圈中，使豬有足夠的轉身空間。該提案還為豢養產蛋母雞和小牛犢的空間制定了標準，並禁止在加州銷售來自其它州的、違反這些豢養空間標準的動物和相關肉類產品，這幾乎禁止在加州銷售所有其他州的肉類產品。

主導向第12號提案提起訴訟的全國豬肉業者協會表示，歡迎推遲執行此提案，並表示沒有放棄對該提案的挑戰。

該組織執行長漢弗雷斯（Bryan Humphreys）表示：「在食品價格上漲的情況下，對供應鏈中的產品給予六個月的額外時間，使雜貨店能夠維持庫存，從而使4000萬加州人能夠不間斷地獲得負擔得起、安全並有營養的豬肉產品。」

漢弗雷斯在一份聲明中說，「這個臨時解決方案並不能解決加州12號提案，給我們行業帶來的挑戰和不確定性。全國豬肉業者協會期待與國會合作，找到這個問題的永久性解決方案。」

上個星期，愛荷華州共和黨聯邦參議員格拉斯利（Chuck Grassley）和恩斯特（Joni Ernst）、堪薩斯州共和黨聯邦參議員馬歇爾 （Roger Marshall）宣布重新提出一項提案，農業團體將該提案命名為《披露農業貿易壓制法案》或《EATS法案》。 據該法案，如果任何一州肉類產品的標準比聯邦政府或其它州的標準更嚴格，將禁止該州對其他州的肉類產品實行此標準。

格拉斯利在推特上宣稱：「這項提案將結束加州的早餐戰爭。」 2021 年，幾名眾院共和黨議員提出了類似的提案，但沒有取得任何進展，而且該案在民主黨占多數的參議院通過的前景似乎很渺茫。

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