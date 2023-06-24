供應短缺 加州房屋險、車險難買

在加州，開車是生活的日常，但受到種種因素影響，購買汽車保險愈來愈難。（本報系檔案照片）

保險 經紀人表示，受到通貨膨脹和其他因素的影響，現在在加州 不僅買房屋保險難，買汽車 保險也愈來愈難。

美國經紀人聯盟（American Agents Alliance）執行董事達雷利（Mike D’Arelli）說：「加州汽車保險和房屋保險的供應量不斷萎縮，似乎正在走向死亡螺旋（death spiral）。在我的職業生涯中，從來沒有聽過有這麼多保險業者和消費者，因為供應短缺買不到汽車或房屋保險。」

上個月，保險巨頭State Farm宣布，將停止接受來自加州的新產物保單，引起加州人擔心保險供應量減少的問題，尤其是野火高風險地區。媒體也報導，另一家大型保險公司Allstate，去年已悄悄停止接受加州的新產物保單。

加州保險廳廳長拉拉（Ricardo Lara）強調，不僅是在加州，氣候變遷是讓全國保險承保能力變弱的主要原因之一。但對汽車保險來說，氣候變遷並不構成影響。保險業者因此歸咎於監管功能失調，消費者維權人士則指責，保險公司停止承保是一種政治手段。

達雷利表示，保險供應量大約從六個月前開始萎縮，現在已經沒有保險公司再透過其協會承保加州的汽車保險，包括Safeco和Travelers。

Safeco發言人格林柏格（Gleen Greenberg）沒有回應該公司是否正在縮小加州的業務，但表示，他們仍繼續在加州提供汽車保險。Travelers發言人法勒（Chesleigh Fowler）則表示，受臨時行動影響的經紀公司數量遠低於1000家。

洛杉磯保險經紀人卡斯比（Laine Caspi）表示，汽車保險公司現在很少接新保單，保單審查期從10天到30天不等。他說：「我有一位客戶，他的駕駛紀錄非常良好，只有在兩年半前發生過一起不是他的過錯的事故，結果保險公司不接受他的保單。」

達雷利和卡斯比都指出，愈來愈多汽車保險公司要求新客戶一次付清一年保費，而不是按月或按季支付，如果無法依照要求付款，保險就會遭到取消，而且這種現象現在十分普遍。