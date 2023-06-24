我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應短缺 加州房屋險、車險難買

瓦格納首腦稱已占領俄軍基地 要防長談判 否則攻莫斯科

供應短缺 加州房屋險、車險難買

編譯廖宜怡／綜合報導
在加州，開車是生活的日常，但受到種種因素影響，購買汽車保險愈來愈難。（本報系檔案照片）
在加州，開車是生活的日常，但受到種種因素影響，購買汽車保險愈來愈難。（本報系檔案照片）

保險經紀人表示，受到通貨膨脹和其他因素的影響，現在在加州不僅買房屋保險難，買汽車保險也愈來愈難。

美國經紀人聯盟（American Agents Alliance）執行董事達雷利（Mike D’Arelli）說：「加州汽車保險和房屋保險的供應量不斷萎縮，似乎正在走向死亡螺旋（death spiral）。在我的職業生涯中，從來沒有聽過有這麼多保險業者和消費者，因為供應短缺買不到汽車或房屋保險。」

上個月，保險巨頭State Farm宣布，將停止接受來自加州的新產物保單，引起加州人擔心保險供應量減少的問題，尤其是野火高風險地區。媒體也報導，另一家大型保險公司Allstate，去年已悄悄停止接受加州的新產物保單。

加州保險廳廳長拉拉（Ricardo Lara）強調，不僅是在加州，氣候變遷是讓全國保險承保能力變弱的主要原因之一。但對汽車保險來說，氣候變遷並不構成影響。保險業者因此歸咎於監管功能失調，消費者維權人士則指責，保險公司停止承保是一種政治手段。

達雷利表示，保險供應量大約從六個月前開始萎縮，現在已經沒有保險公司再透過其協會承保加州的汽車保險，包括Safeco和Travelers。

Safeco發言人格林柏格（Gleen Greenberg）沒有回應該公司是否正在縮小加州的業務，但表示，他們仍繼續在加州提供汽車保險。Travelers發言人法勒（Chesleigh Fowler）則表示，受臨時行動影響的經紀公司數量遠低於1000家。

洛杉磯保險經紀人卡斯比（Laine Caspi）表示，汽車保險公司現在很少接新保單，保單審查期從10天到30天不等。他說：「我有一位客戶，他的駕駛紀錄非常良好，只有在兩年半前發生過一起不是他的過錯的事故，結果保險公司不接受他的保單。」

達雷利和卡斯比都指出，愈來愈多汽車保險公司要求新客戶一次付清一年保費，而不是按月或按季支付，如果無法依照要求付款，保險就會遭到取消，而且這種現象現在十分普遍。

保險 加州 汽車

上一則

車管局納駕駛為選民 2議員推自動登記制

下一則

洛交通局 要自建地鐵交警 節省22%成本

延伸閱讀

加州五系中醫藥大學6•25中醫入學說明會/義診活動

加州五系中醫藥大學6•25中醫入學說明會/義診活動
黑熊母子常來翻垃圾桶 洛縣布班克居民不歡迎

黑熊母子常來翻垃圾桶 洛縣布班克居民不歡迎
南加5月房市續強 獨立屋價量齊揚

南加5月房市續強 獨立屋價量齊揚
洛縣縣屬地最低時薪上調至16.9元 多市發布通知

洛縣縣屬地最低時薪上調至16.9元 多市發布通知
7月1日新法上路 加州槍械販售更嚴格

7月1日新法上路 加州槍械販售更嚴格
密爾比達住房計畫 獲加州通過

密爾比達住房計畫 獲加州通過

熱門新聞

每磅不到一元錢的櫻桃令華人驚喜。（讀者提供）

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

2023-06-22 20:01
兩名女子險遭一座頭鯨「吞下」。（視頻截圖）

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

2023-06-21 19:49
李芳雯介紹說，美國近幾年通貨膨脹很嚴重，小費也漲的離譜。（李芳雯臉書）

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

2023-06-21 22:40
現年58歲的台灣資深女星李芳雯，背譽為「凍齡美魔女」。（李芳雯提供）

台女星李芳雯遊LA 好市多神不知鬼不覺被偷包

2023-06-21 20:51
洛杉磯縣警察局19日發出緊急通告，呼籲可能知情民眾向警方提供有關華裔受害人鄧傑（Jie Deng，音譯）日前在拉朋地一家夜總會被刺身亡的相關綫索。（洛縣警方）

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

2023-06-19 16:57
這棟豪宅的特色是擁有可以俯瞰洛杉磯市的全景視野，並設有多個休息區。（取自Redfin）

麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

2023-06-21 02:17

超人氣

更多 >
紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治
專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？
飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為
奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？
國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷