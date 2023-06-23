7月1日新法上路 加州槍械販售更嚴格

加州眾議員丁右立提案的Assembly Bill 1594即將生效，加強管制槍械製造商與大盤商。（美聯社）

加州 多數法令都在年初的1月1日生效，但部分法規因為時機考量，或特別原因，可能在年中生效，或是州長簽署後立刻生效。2023年也不例外，部分法規將在7月1日生效，包括槍械販售的更嚴格規定，以及為中低收入 戶新建住房。

●槍械販售的更嚴格管控：眾議員丁右立（Phil Ting）起草的Assembly Bill 1594生效後，槍械製造商與大盤商必須更注意槍械賣給了誰，如果承銷商有過欺騙或虛偽廣告等不良紀錄，上游業者將負起更大連帶責任。同時，槍械不符當地法規且造成傷害時，居民、檢察長、地方政府都可控告製造商，此點為元旦生效的Senate Bill 1327的追加條款，SB 1327已經允許民眾控告槍械製造商。

●使用率低的商業用地轉為中低收入戶的住宅用地：Assembly Bill 2011與Senate Bill 6要求，零售、停車或辦公等商業用地，如果使用率過低，且鄰近交通樞紐，將可轉為新建中低收入戶的住宅。兩法同時強化營造承包者的健康與薪資規定，並鼓勵承包商雇用學徒。

●線上購物平台必須留存第三方販售商資料，違規者可處1萬元罰鍰：Senate Bill 301要求線上購物平台必須要求第三方廠商，在銷售數量超過一定門檻後，增補正確聯絡方式、銀行帳號 、收款人真實姓名。銷售平台未盡職責者，最高每筆交易可罰1萬元。

●刑事處分執行完畢後四年，如未再犯得自動隱藏前科：Senate Bill 731規定，受刑人服完刑期後，且四年內未再犯者 ，政府必須主動封存前科紀錄，不得任意揭露。未遭起訴的逮捕也不能公開。但嚴重與暴力重罪、性侵前科不在此限，學校工作的背景查核、執法單位或公部門的調查亦不受此限。

●禁制令得以數位方式送達：Assembly Bill 2960擴大電子公文的範圍，未來家暴 保護令的聲請，槍械暴力的禁制令都可以數位方式送達。此外，案件相關資料都必須可由數位方式閱卷，禁制令也必須公開於法院或相關單位的網站。

●查找逃匿保釋者的賞金獵人必須經過訓練、取得執照：Assembly Bill 2043新增規定，保釋金借款公司雇用的賞金獵人，必須經過加州政府的訓練，並考取證照。賞金獵人負責找到將應出庭卻未出庭的保釋者，以免借款公司賠錢，不過相關規則先前並未明文化。