奧斯卡多元化投票指南「政治正確」 挨批荒謬

2024年起,奧斯卡金像獎提名電影,需符合多元化和包容指南。(Getty Images)

洛杉磯福斯新聞台(FOX 11)報導,奧斯卡 金像獎在實施2024年新的多元化和包容性指南後,面臨諸多批評。

自2024年起,電影 製片人和導演,將被要求向學院提交一份檔案,指出其電影演員和劇組成員的種族、性別、性取向和殘疾情況。

任何一部角逐奧斯卡「最佳影片」(Best Picture)都需遵循這些指南規定。

在奧斯卡展開新一波五年計畫「2025 光圈計畫」(Aperture 2025)後,部分投票成員有了不同聲音。

一位導演接受郵報(The Post)採訪時說,「這太荒謬了」。他說:「我支持多元化,但若想獲得提名 ,就要選擇某些類型的人?這讓整個過程變得人為化。適合這個角色者應得到角色,但為什麼應該限制你的選擇,這太瘋狂了。」

根據報導,好萊塢最大製片人之一,對新的多元化規定表示贊同,然指「業內很少有人贊成」這些指導方針。

在這些新指南標準下,經典電影,包括「教父」(Godfather)、「辛德勒名單」(Schindler's List)等,在如今恐沒資格得到最佳影片。

傳奇演員李察德雷福斯(Richard Dreyfuss)上月在一次採訪中,強烈譴責好萊塢新的包容性標準,聲稱這些標準讓他「作嘔」。

他指出,「這是藝術,也是商業形式,沒有人應該告訴我,作為一個藝術家,我必須屈服關於什麼是道德的最新觀念」。

他進一步聲稱,他認為當今社會中任何群體,都不應受到特殊待遇。「我很抱歉,我不認為這個國家有少數人或大多數人需像那樣迎合。」

上述的光圈計畫於2020年頒布,指出新的指南「旨在鼓勵螢幕內外公平,更好的反應觀眾的多樣性。」

根據奧斯卡官網,「光圈必須擴大,以反映我們電影創作與全球多元化的觀眾。學院致力幫助實現此目標。」

不遵守指導方針者,可能會對得到最佳影片提名有不利影響,若這部電影沒雇用足夠多的有色人種、殘疾人或同性、雙性、跨性別、酷兒(LGBTQ+)人群,可能會被取消提名資格。

今年獲得奧斯卡最佳影片的「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)符合上述標準。該電影由亞洲演員楊紫瓊(Michelle Yeoh)主演。