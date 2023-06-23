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奧斯卡多元化投票指南「政治正確」 挨批荒謬

編譯陳盈霖／綜合外電報導
2024年起，奧斯卡金像獎提名電影，需符合多元化和包容指南。（Getty Images）
2024年起，奧斯卡金像獎提名電影，需符合多元化和包容指南。（Getty Images）

洛杉磯福斯新聞台（FOX 11）報導，奧斯卡金像獎在實施2024年新的多元化和包容性指南後，面臨諸多批評。

自2024年起，電影製片人和導演，將被要求向學院提交一份檔案，指出其電影演員和劇組成員的種族、性別、性取向和殘疾情況。

任何一部角逐奧斯卡「最佳影片」（Best Picture）都需遵循這些指南規定。

在奧斯卡展開新一波五年計畫「2025 光圈計畫」（Aperture 2025）後，部分投票成員有了不同聲音。

一位導演接受郵報（The Post）採訪時說，「這太荒謬了」。他說：「我支持多元化，但若想獲得提名，就要選擇某些類型的人？這讓整個過程變得人為化。適合這個角色者應得到角色，但為什麼應該限制你的選擇，這太瘋狂了。」

根據報導，好萊塢最大製片人之一，對新的多元化規定表示贊同，然指「業內很少有人贊成」這些指導方針。

在這些新指南標準下，經典電影，包括「教父」（Godfather）、「辛德勒名單」（Schindler's List）等，在如今恐沒資格得到最佳影片。

傳奇演員李察德雷福斯（Richard Dreyfuss）上月在一次採訪中，強烈譴責好萊塢新的包容性標準，聲稱這些標準讓他「作嘔」。

他指出，「這是藝術，也是商業形式，沒有人應該告訴我，作為一個藝術家，我必須屈服關於什麼是道德的最新觀念」。

他進一步聲稱，他認為當今社會中任何群體，都不應受到特殊待遇。「我很抱歉，我不認為這個國家有少數人或大多數人需像那樣迎合。」

上述的光圈計畫於2020年頒布，指出新的指南「旨在鼓勵螢幕內外公平，更好的反應觀眾的多樣性。」

根據奧斯卡官網，「光圈必須擴大，以反映我們電影創作與全球多元化的觀眾。學院致力幫助實現此目標。」

不遵守指導方針者，可能會對得到最佳影片提名有不利影響，若這部電影沒雇用足夠多的有色人種、殘疾人或同性、雙性、跨性別、酷兒（LGBTQ+）人群，可能會被取消提名資格。

今年獲得奧斯卡最佳影片的「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）符合上述標準。該電影由亞洲演員楊紫瓊（Michelle Yeoh）主演。

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