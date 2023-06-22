失蹤泰坦號船長羅許 出身舊金山名門

失蹤的旅遊潛水器「泰坦號」船長羅許出身舊金山名門望族。（美聯社）

根據一份1986年在紐約刊登的結婚公告，18日在北大西洋失蹤的旅遊潛水器「泰坦號」（Titan）船長羅許（Stockton Rush Jr.），是舊金山 名人戴維斯（Ralph K. Davies）的外孫，舊金山的戴維斯交響樂 廳（Davies Symphony Hall）正是以他的姓氏命名。

這份結婚公告稱，現年61歲的羅許是一名航空工程師，畢業於普林斯頓大學的菲利普艾瑟特學院（Phillips Exeter Academy）和柏克萊加大 哈斯商學院（Haas School of Business）。羅許的LinkedIn個人資料顯示，他於1989年取得柏克萊加大碩士學位。

羅許的外公戴維斯是舊金山一位慈善家，也是美國總統輪船公司（American President Lines）董事長。戴維斯的妻子露薏絲（Louise Davies）經常捐款給表演藝術團體，當年她捐了400萬元協助興建舊金山戴維斯交響樂廳。戴維斯交響樂廳於1980年在舊金山Van Ness Avenue上開幕。

戴維斯夫婦的女兒艾倫（Ellen Davies）嫁給理查‧羅許（Richard Stockton Rush），他是灣區中半島柏林甘（Burlingame）派拉格林石油公司（Peregrine Oil and Gas Co.）董事長和舊金山石油巨頭納托馬斯公司（Natomas Co.）董事長。《普林斯頓校友周刊》（Princeton Alumni Weekly）提到，老羅許是兩位美國《獨立宣言》（Declaration of Independence）簽署人的後代。

羅許2009年創辦了「海洋之門探險公司」（OceanGate Expeditions Inc.），其網站聲稱，他們使用先進科技開發建造的五人座潛水器，將讓人類探索海洋深處變得更容易。網站還表示，羅許在1981年成為世界上最年輕的噴射運輸機飛行員，當時他只有19歲。

「海洋之門」於2021年開始從事鐵達尼號（Titanic）沉船的探險行程。羅許當年接受美聯社訪問時表示，他希望在這艘古老船隻消失或變得面目全非之前，對它的遺骸進行評估和記錄。