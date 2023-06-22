我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失蹤泰坦號船長羅許 出身舊金山名門

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

失蹤泰坦號船長羅許 出身舊金山名門

編譯廖宜怡／綜合報導
失蹤的旅遊潛水器「泰坦號」船長羅許出身舊金山名門望族。（美聯社）
失蹤的旅遊潛水器「泰坦號」船長羅許出身舊金山名門望族。（美聯社）

根據一份1986年在紐約刊登的結婚公告，18日在北大西洋失蹤的旅遊潛水器「泰坦號」（Titan）船長羅許（Stockton Rush Jr.），是舊金山名人戴維斯（Ralph K. Davies）的外孫，舊金山的戴維斯交響樂廳（Davies Symphony Hall）正是以他的姓氏命名。

這份結婚公告稱，現年61歲的羅許是一名航空工程師，畢業於普林斯頓大學的菲利普艾瑟特學院（Phillips Exeter Academy）和柏克萊加大哈斯商學院（Haas School of Business）。羅許的LinkedIn個人資料顯示，他於1989年取得柏克萊加大碩士學位。

羅許的外公戴維斯是舊金山一位慈善家，也是美國總統輪船公司（American President Lines）董事長。戴維斯的妻子露薏絲（Louise Davies）經常捐款給表演藝術團體，當年她捐了400萬元協助興建舊金山戴維斯交響樂廳。戴維斯交響樂廳於1980年在舊金山Van Ness Avenue上開幕。

戴維斯夫婦的女兒艾倫（Ellen Davies）嫁給理查‧羅許（Richard Stockton Rush），他是灣區中半島柏林甘（Burlingame）派拉格林石油公司（Peregrine Oil and Gas Co.）董事長和舊金山石油巨頭納托馬斯公司（Natomas Co.）董事長。《普林斯頓校友周刊》（Princeton Alumni Weekly）提到，老羅許是兩位美國《獨立宣言》（Declaration of Independence）簽署人的後代。

羅許2009年創辦了「海洋之門探險公司」（OceanGate Expeditions Inc.），其網站聲稱，他們使用先進科技開發建造的五人座潛水器，將讓人類探索海洋深處變得更容易。網站還表示，羅許在1981年成為世界上最年輕的噴射運輸機飛行員，當時他只有19歲。

「海洋之門」於2021年開始從事鐵達尼號（Titanic）沉船的探險行程。羅許當年接受美聯社訪問時表示，他希望在這艘古老船隻消失或變得面目全非之前，對它的遺骸進行評估和記錄。

舊金山 柏克萊加大 交響樂

上一則

史丹福女華生 成西洋棋頂尖高手

下一則

車牌字母數字 隱含車主喜好訊息

延伸閱讀

全球社區奧斯卡典禮6/17登場 2華裔獲獎

全球社區奧斯卡典禮6/17登場 2華裔獲獎
騙局遭踢爆 假藉為警察募款 新州1慈善機構被罰4萬、 勒令解散

騙局遭踢爆 假藉為警察募款 新州1慈善機構被罰4萬、 勒令解散
NBA／約柯奇未來制霸西區 湖人重啟透納交易案？

NBA／約柯奇未來制霸西區 湖人重啟透納交易案？
家後院被安裝光纖纜線 休士頓男子驚：合法嗎？

家後院被安裝光纖纜線 休士頓男子驚：合法嗎？
NBA／湖人陣容將大洗牌 戴維斯：我和詹姆斯會奠定基調

NBA／湖人陣容將大洗牌 戴維斯：我和詹姆斯會奠定基調
NBA／約柯奇壓哨三分球太瘋狂 AD：只能看著他微笑

NBA／約柯奇壓哨三分球太瘋狂 AD：只能看著他微笑

熱門新聞

銀行帳戶扣除5200元，新存入一筆2500元。（受訪者提供）

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

2023-06-14 21:43
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

2023-06-15 15:41
兩名女子險遭一座頭鯨「吞下」。（視頻截圖）

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

2023-06-21 19:49
中國走線客在美國邊境被逮捕。（取材自CBP推特）

走線生活落差大 後悔想回家？中領館這麼說…

2023-06-15 21:53
洛杉磯縣警察局19日發出緊急通告，呼籲可能知情民眾向警方提供有關華裔受害人鄧傑（Jie Deng，音譯）日前在拉朋地一家夜總會被刺身亡的相關綫索。（洛縣警方）

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

2023-06-19 16:57
銀行帳戶扣除5200元，新存入一筆2500元。（受訪者提供）

存5200元變2500…內陸華女花3個月每天打客服追回

2023-06-15 02:20

超人氣

更多 >
加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄
失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個

失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個
罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀

罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀
台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費
海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕