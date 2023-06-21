我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

網紅控炎亞綸「在橫店強迫進入」台北家性愛遭偷拍

家裝太陽能板划算？ 華人：隱藏費用每年近千

記者江碩涵╱南灣報導
北加州電費高昂，不少人家裡為了省電費、支持潔淨能源，而裝設太陽能板。（記者江碩涵╱攝影）
北加州電費高昂，不少人家裡為了省電費、支持潔淨能源，而裝設太陽能板。（記者江碩涵╱攝影）

加州電費高昂，不少人家裡為了省電費、支持潔淨能源，而裝設太陽能板，但太陽能板真的有替你省到錢嗎？南灣有民眾指出，當初買房時，前屋主就留下太陽能板設備，看起來好像非常省錢。但其實有很多隱藏費用，包括太陽能板公司服務費、聖荷西潔淨能源服務費等，每年將近千元，相當驚人。

太平洋瓦電公司（PG&E）的夏季費率從6月1日起開始實施，將根據一天中的不同時段增減電價，按時段收費，是為了減少溫暖月份高峰時段的用電需求，並在太陽能和風能等可再生能源較多的時候用電。而太平洋瓦電公司也相當鼓勵一般家庭將電力來源改為潔淨能源，並推出「PG&E潔淨能源獎勵」服務，鼓勵民眾在自家裝設太陽能板。

南灣由於日照時間長、陽光充足，也比較多華人擁有獨立屋，裝設太陽能板的比率較高。不過裝設太陽能板不盡然都有好處。南灣家庭主婦蔣舜蘭表示，日前收到太平洋瓦電公司寄來的帳單，大吃一驚，費用高達822元，其中電費只有12.67元、瓦斯則為54.88元，占比最重的是一筆名為「聖荷西潔淨能源發電費（San Jose Clean Energy Electric Generation Charges）」，金額高達754.77元。

蔣舜蘭說，她立刻打電話給太平洋瓦電公司詢問這筆費用的來源，才知道這是一年收取一次的預收款項，原因是如果家裡產生的太陽能電力不足自家使用，需要外面電網電力補充時，將由聖荷西潔淨能源發電提供服務，再由太平洋瓦電公司統一收費。

蔣舜蘭說，她家屋頂有36片太陽能板，照理說應該相當足夠自己發電應用，但由於去年有12片太陽能板的計算器壞掉，導致雖然這幾片太陽能板也有運作、輸電，但沒有被計算進入發電量，因此去年必須補繳的電費高於前年，而這件事情目前太陽能板公司也還在協助爭取退款。

太平洋瓦電公司表示，只要南灣家裡有太陽能板的用戶，都必須繳交聖荷西潔淨能源發電費。但由於蔣舜蘭家去年發電量與用電量差額太高，才會需要一次預繳這麼高的費用，倘若今年差額並沒有這麼高，也將退款至帳戶。

南灣家庭主婦呂佩齡說，她以前從未發現到電費帳單內有此項目，仔細一看才發現，每月約有30至80元的費用，算下來一整年也有400至500元。她家也有太陽能板，但只有20片，的確每月發電量不足以使用。

她分析，換算起來，感覺裝設太陽能板並沒有比較划算，因為太陽能板本身費用也相當高昂。20片、發電量約8.5kW的太陽能板裝設費用就要2萬元。假設平時每月電費約200元計算，也要8年以上才會回本，更不用說中間每個月還有維持費、潔淨能源發電費、發電不足的電費等。

蔣舜蘭說，由於前屋主當初是向太陽能板公司「租賃」，並非買斷，因此每個月還有太陽能板的租金費用約50至100元，太陽能板的隱藏費用遠比想像來得高，並不如理想中划算。

南灣民眾指出，太陽能板發電看起來好像省錢，但其實有很多隱藏費用，包括太陽能板公司...
南灣民眾指出，太陽能板發電看起來好像省錢，但其實有很多隱藏費用，包括太陽能板公司服務費、聖荷西潔淨能源服務費等，每年將近千元，相當驚人。 （受訪者提供）

聖荷西 加州 租金

上一則

洛縣恩西諾4賊翻牆 迎頭遇房主倉皇逃

下一則

徐佳青 訪聖地牙哥中華會館

延伸閱讀

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
聖荷西疫後工作增加 但居民減少

聖荷西疫後工作增加 但居民減少
聖荷西市議會通過明年預算 市長提出的計畫僅7成獲准

聖荷西市議會通過明年預算 市長提出的計畫僅7成獲准
聖荷西公共庫房起火爆炸 相關人物已被捕

聖荷西公共庫房起火爆炸 相關人物已被捕
學生攜槍頻停課 聖荷西300家長、教師連署促校園控槍

學生攜槍頻停課 聖荷西300家長、教師連署促校園控槍
30年前性侵兒童 57歲聖荷西男落網

30年前性侵兒童 57歲聖荷西男落網

熱門新聞

銀行帳戶扣除5200元，新存入一筆2500元。（受訪者提供）

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

2023-06-14 21:43
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

2023-06-15 15:41
研究顯示，美國人愈來愈厭倦給小費。（Getty Images）

自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦

2023-06-14 02:18
洛杉磯縣警察局19日發出緊急通告，呼籲可能知情民眾向警方提供有關華裔受害人鄧傑（Jie Deng，音譯）日前在拉朋地一家夜總會被刺身亡的相關綫索。（洛縣警方）

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

2023-06-19 16:57
中國走線客在美國邊境被逮捕。（取材自CBP推特）

走線生活落差大 後悔想回家？中領館這麼說…

2023-06-15 21:53
電動車示意圖。（取材自Unsplash.com）

加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手

2023-06-11 02:20

超人氣

更多 >
不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火